Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Tiếp tục tăng giảm trái chiều, giá xăng tại Việt Nam chiều nay sẽ như thế nào?

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,42%, đạt 91,54 USD/thùng vào lúc 6h37 ngày 11/8 theo giờ Việt Nam. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 0,01%, đạt 97,05 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 5,5 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức tăng kỳ vọng 73.000 thùng.

Trong khi đó, dự trữ xăng của Mỹ đã giảm mạnh do nhu cầu tăng trở lại trong mùa cao điểm lái xe mùa hè ở nước này. Nhiều tuần trước đó, nhu cầu đi lại tại Mỹ liên tục giảm.

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố sáng 10/8 cho thấy CPI đi ngang so với tháng 6 và chỉ tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo. Theo CNBC, giá năng lượng nói chung giảm 4,6%, trong đó riêng giá xăng sụt 7,7% so với tháng 6. Ở chiều ngược lại, giá lương thực tăng 1,1% và chi phí nhà ở tăng 0,5%.

Giá dầu thô vẫn tăng giảm trái chiều

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 11/8 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92 không cao hơn 24.629 đồng/lít

Xăng RON 95 không cao hơn 25.608 đồng/lít.

Dầu diesel không cao hơn 23.908 đồng/lít.

Dầu hỏa không cao hơn 24.533 đồng/lít

Dầu mazut không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Giá xăng nhập vẫn hạ nhiệt hoặc đi ngang trong những ngày gần đây. Chiều nay, giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều hành mới được dự báo sẽ tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, mức giảm cụ thể thế nào còn phụ thuộc vào biến động giá xăng, dầu thế giới trong một vài ngày tới cũng như mức trích, chi Quỹ Bình ổn xăng dầu của cơ quan điều hành.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã có 20 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng và 7 lần giảm.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-11/8-tiep-tuc-tang-giam-trai-chieu-gia-xang-tai...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-11/8-tiep-tuc-tang-giam-trai-chieu-gia-xang-tai-viet-nam-chieu-nay-se-nhu-the-nao-c6a9273.html