Giá xăng dầu hôm nay 1/3: Biến động mạnh khi Mỹ và Israel tấn công Iran

Giá xăng dầu hôm nay 1/3: Giá dầu thô hứa hẹn tăng mạnh

Cập nhật hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) sáng 01/03, theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 67,02 USD/thùng, tăng 1,8 USD/thùng, tương đương mức tăng 2,78% theo ngày.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 72,87 USD/thùng, tăng 2,03 USD/thùng, tương đương mức tăng 2,87% so với phiên liền trước.

Tính đến ngày hôm nay 1/3, bình quân giá dầu thô tháng 3 tăng từ 6% đến 8,16% so với giá bình quân tháng trước. Dù vậy, so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn ghi nhận mức suy giảm trên 3,5%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu dự kiến ​​sẽ tăng mạnh khi giao dịch tiếp tục vào tối Chủ nhật, do các cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông và gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu đã được hỗ trợ kể từ đầu năm do căng thẳng địa chính trị dai dẳng. Hôm thứ Sáu, giá dầu Brent kỳ hạn đã leo lên khoảng 73 đô la một thùng, đạt mức cao nhất trong gần 8 tháng, khi các nhà giao dịch phản ứng lo lắng trước các báo cáo cho rằng các quan chức Mỹ đã rời các cuộc đàm phán ở Geneva trong sự thất vọng vì thiếu tiến triển, ngay cả khi các bên tham gia từ Iran và Oman tỏ ra lạc quan hơn.

Giá xăng dầu hôm nay 1/3: Xăng dầu trong nước đồng loạt bật tăng

Giá xăng dầu hôm nay 1/3 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 26/2, theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng mạnh.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.523 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.279 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.469 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S duy nhất giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Về cơ sở giá, Bộ Công Thương khẳng định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/02/2026 - 25/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/02/2026 và kỳ điều hành ngày 26/02/2026 là: 78,238 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng, tương đương tăng 6,47%); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng, tương đương tăng 5,12%); 91,673 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%); 427,860 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,793 USD/tấn, tương đương giảm 1,79%).