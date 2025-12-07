Buộc tiêu huỷ 1,23 triệu con lợn, Tết Nguyên đán giá thịt lợn có thể tăng mạnh

Giá lợn hơi tăng mạnh từng ngày

Sáng 5/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thế Chinh, đại diện Ban Quản lý Chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam cho biết giá lợn hơi đang có xu hướng tăng mạnh. Hiện giá lợn hơi ở chợ đầu mối này dao động từ 59.000-60.000 đồng/kg, thậm chí hai ngày trước giá còn vọt lên 62.000-63.000 đồng/kg.

Mức giá này tăng từ 7.000-10.000 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 10 vừa qua.

“Giá tăng nhưng lượng lợn đổ về chợ cũng chỉ ở mức 1.000 con mỗi ngày”, ông Chinh nói và cho hay, lượng hàng này chủ yếu là của doanh nghiệp, các hộ chăn nuôi gần như không có lợn bán.

Vì vậy, giá lợn hơi thời gian tới có thể tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt. Thực tế, vào dịp cận kề Tết Nguyên đán năm ngoái, số lượng lợn hơi đổ về chợ lên tới 2.000 con mỗi ngày. Với 1.000 con như hiện nay thì chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Lộc Phát, thừa nhận nguồn cung lợn ra thị trường hiện nay chủ yếu từ các doanh nghiệp chăn nuôi, còn các hộ dân hầu như không còn hàng để bán.

Giá thịt lợn dịp cận Tết Nguyên đán 2026 được dự báo sẽ tăng. Ảnh: Anh Sinh

Trước đó, dịch tả lợn châu Phi hoành hành, cộng với giá lợn hơi xuất chuồng lao dốc khiến người nuôi thua lỗ nặng. Nhiều nông hộ không dám vào đàn mới, doanh nghiệp cũng phải giảm đàn.

“Ở các trang trại của tôi, riêng tháng 10 xuất bán lợn hơi đã lỗ hàng tỷ đồng vì có thời điểm giá xuống còn 46.000-50.000 đồng/kg”, ông Bắc nói.

Do đó, một tuần trở lại đây giá lợn hơi vào đà tăng mạnh. Đến sáng 5/12, ông đã xuất lợn với giá 62.000-63.000 đồng/kg. “Lợn cũng không còn khó tiêu thụ như trước nữa. Nay tôi có bao nhiêu thương lái bắt hết”, ông chia sẻ.

Cận Tết Nguyên đán, giá có thể tăng lên 70.000 đồng/kg?

Báo cáo tình hình sản xuất, thị trường, xuất nhập khẩu nông lâm sản tháng 11 và 11 tháng năm 2025 của Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nêu rõ, đầu tháng 11, giá lợn hơi giảm do người tiêu dùng e ngại dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, giá lợn hơi tăng trở lại vào cuối tháng do nguồn cung hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh.

Cũng theo báo cáo, 11 tháng qua nước ta phải tiêu huỷ hơn 1,23 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi.

Vậy, nguồn cung thịt lợn cho Tết Nguyên đán 2026 có thiếu hụt đẩy giá tăng mạnh?

Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Lộc Phát nhận định, dịp cận Tết Nguyên đán 2026, giá lợn hơi nhiều khả năng sẽ tăng lên khoảng 70.000 đồng/kg. Đó là bởi nhu cầu tiêu thụ thường tăng mạnh vào thời điểm này, trong khi nguồn cung từ các hộ chăn nuôi đã sụt giảm đáng kể.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt, nhu cầu thị trường mùa Tết lại tăng cao nên giá lợn hơi sẽ tăng, nhưng không quá cao.

Ông cho hay thời điểm này giá lợn vào đà tăng mạnh là bởi nguồn cung bị thiếu hụt tương đối lớn (thiệt hại do mưa lũ miền Trung và dịch tả lợn châu Phi). Hơn nữa, các hộ nuôi đẩy mạnh gom mua lợn có trọng lượng dưới 100 kg/con của các công ty về vỗ béo, đạt 120-140 kg/con rồi xuất bán.

Trước lực hút mạnh của thị trường, các doanh nghiệp chăn nuôi lại đồng loạt điều chỉnh giá, “nhả hàng” chậm khiến giá lợn hơi liên tục leo thang trong hơn một tuần qua.

Tuy vậy, ông Đoán cho rằng đà tăng này khó kéo dài. Nếu giá lợn hơi tăng quá cao, cơ quan quản lý sẽ triển khai các biện pháp bình ổn thị trường như tăng cường nhập khẩu.

Thực tế thời gian qua, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, các doanh nghiệp tính toán nguồn cung thiếu hụt nên đẩy mạnh nhập khẩu. Trong 10 tháng năm 2025, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh lên đến 159.400 tấn, giá trị gần 358,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng thịt lợn tăng vọt 95,7% về lượng và tăng 90,8% về giá trị.

Còn về thị trường Tết Nguyên đán thường xuất hiện hai đợt cao điểm đẩy giá thịt lợn tăng mạnh. Theo ông Đoán, đợt đầu diễn ra trước Tết khoảng hơn một tháng, khi các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đẩy mạnh thu mua để chuẩn bị nguồn hàng. Đợt cao điểm thứ hai rơi vào khoảng một tuần trước Tết, khi nhu cầu thực phẩm tươi của người dân tăng đột biến.

Trong hai giai đoạn này, giá lợn hơi thường có xu hướng leo thang. Dự báo dịp cận Tết Nguyên đán 2026, giá có thể đạt khoảng 70.000 đồng/kg, mức được coi là hài hòa cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.

“Giá lợn hơi khó có khả năng tăng mạnh như năm 2020 bởi nguồn cung tuy thiếu hụt nhưng không ở mức nghiêm trọng”, ông nhận xét.

Tại họp báo thường kỳ ngày 4/12, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin đàn lợn đang phục hồi. Mấy hôm nay giá thịt lợn tăng khá cao, nhưng chưa đến mức ảnh hưởng đến dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ông Tiến nhấn mạnh phải cố gắng đảm bảo nguồn cung thực phẩm để góp phần ổn định CPI.