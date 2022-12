Giá thịt lợn có tăng đột biến trong dịp Tết Quý Mão?

Nhận định nhu cầu tiêu thụ hàng Tết năm nay sẽ khả quan và tăng nhiều so với năm 2021, các doanh nghiệp sản xuất thủy, hải sản chế biến, bánh kẹo, nước ngọt, nước giải khát... đã đặt mục tiêu sản lượng, doanh số cao. Các công ty sản xuất, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị tại trại chăn nuôi và trại liên kết để bảo đảm nguồn hàng cung cấp cho thị trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vissan Nguyễn Phúc Khoa thông tin, sản lượng doanh nghiệp cung cấp ra thị trường 2.050 tấn thực phẩm tươi sống; 4.150 tấn thực phẩm chế biến, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa cho cao điểm Tết đạt trên 710 tỷ đồng. Đặc biệt, trong các ngày 28, 29 và 30 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Vissan có chương trình khuyến mãi giảm giá sốc để tạo điều kiện cho người lao động chưa có điều kiện mua sắm Tết mua sắm thực phẩm bảo đảm chất lượng an toàn. Tương tự, Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội sẽ đưa ra thị trường 400-450 tấn sản phẩm, mặt hàng chủ yếu là các sản phẩm bánh và mứt truyền thống. “Mặc dù giá đầu vào nguyên liệu tăng hơn so với mọi năm nhưng công ty đang nỗ lực tìm giải pháp để đưa ra thị trường các sản phẩm với giá cả phù hợp nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2023”, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội Vương Trọng Tuấn cho biết. Theo dự báo của Sở Công Thương Hà Nội, năm 2022, kinh tế Thủ đô được phục hồi, ổn định, đời sống người dân được cải thiện, nên dịp cuối năm nay và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Ước tính tổng giá trị hàng hóa trên địa bàn Thủ đô đạt khoảng 39.500 tỷ đồng (tăng 15% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022).