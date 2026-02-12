Trung Quốc chi gần 300 triệu USD kích cầu tiêu dùng dịp Tết

Tết Nguyên đán là thời kỳ cao điểm tiêu dùng ở Trung Quốc hàng năm. Đây cũng là thời điểm kích cầu quan trọng khi nước này ngày càng coi tiêu dùng trong nước là một động lực chính cho tăng trưởng kinh tế.

Người dân địa phương mua câu đối Tết tại một siêu thị ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 11/2. Ảnh: VCG

Phát biểu tại một cuộc họp báo giới thiệu về chiến dịch mua sắm và các biện pháp đảm bảo nguồn cung thị trường trong dịp Tết năm 2026 tổ chức ngày 11/2, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Thịnh Thu Bình cho biết: “Các địa phương đã phân bổ 2,05 tỷ nhân dân tệ (296,6 triệu USD) trong kỳ nghỉ 9 ngày, trực tiếp hỗ trợ người tiêu dùng thông qua các hình thức như phát phiếu mua hàng, trợ cấp và phong bao lì xì bằng tiền mặt".

Ông cũng cho biết thêm, Bộ Thương mại mới đây đã phối hợp với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Bộ Tài chính Trung Quốc phân bổ đợt trợ giá hàng tiêu dùng đầu tiên trong năm 2026, trị giá 62,5 tỷ nhân dân tệ, từ chính phủ trung ương tới các sở thương mại trên cả nước, nhằm khuyến khích người dân mua sắm đồ gia dụng và điện tử vào dịp Tết.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc còn cùng với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế nước này triển khai chương trình thí điểm hóa đơn có thưởng tại 50 thành phố, với tổng kinh phí trợ cấp 10 tỷ nhân dân tệ sẽ được phân bổ trong thời gian thực hiện 6 tháng. Riêng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, quỹ tiền thưởng lên tới hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Mọi hóa đơn trị giá từ 100 nhân dân tệ trở lên phát sinh từ các hoạt động mua sắm, ăn uống, du lịch hoặc lưu trú tại các thành phố thí điểm đều được tham gia rút thăm trúng thưởng.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cùng ngày, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo chính của lạm phát, trong tháng 1/2026 của nước này chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này giảm mạnh so với mức tăng 0,8% của tháng 12/2025, mức cao nhất trong gần 3 năm. Đây đang là một trong những thách thức đối với nỗ lực vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương hồi tháng 12/2025, việc mở rộng nhu cầu nội địa đã được xác định là ưu tiên kinh tế hàng đầu của Trung Quốc trong năm 2026. Hội nghị cũng vạch ra kế hoạch thực hiện các chiến dịch thúc đẩy tiêu dùng và tăng thu nhập cho người dân thành thị và nông thôn trên cả nước này.