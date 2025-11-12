Giá nhôm leo lên đỉnh 3 năm: Nguyên nhân tại sao và xu hướng tiếp theo?

Giá nhôm liên tục tăng

Giá nhôm giao dịch quanh mức 2.880 USD/tấn, chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh đạt được hồi tuần trước. Đây là chuỗi tăng kéo dài bốn ngày liên tiếp của kim loại này, trong bối cảnh thị trường lo ngại tình trạng thiếu cung đang ngày càng rõ rệt.

Các nhà phân tích cho biết, một số nhà máy luyện nhôm tại Trung Quốc đã gần chạm ngưỡng sản lượng tối đa được chính phủ cho phép, khiến khả năng mở rộng sản xuất trở nên hạn chế. Việc này làm gia tăng lo ngại rằng nguồn cung từ quốc gia sản xuất nhôm lớn nhất thế giới sẽ bị kìm hãm, đẩy giá tăng thêm.

Tính từ đầu năm đến nay, giá nhôm trên sàn London (LME) đã tăng khoảng 13%, trở thành kim loại có mức tăng mạnh thứ ba chỉ sau đồng và thiếc. Vào lúc 10h34 sáng (giờ Thượng Hải), giá nhôm LME tăng thêm 0,2%, lên 2.880 USD/tấn.

Tại Trung Quốc, giá nhôm giao tháng trên Sàn giao dịch hàng hóa Thượng Hải (SHFE) cũng chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2024. Đà tăng của giá nhôm đã kéo theo cổ phiếu các doanh nghiệp luyện nhôm Trung Quốc đồng loạt tăng mạnh, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư về lợi nhuận ngành.

Thị trường nhôm toàn cầu đang đối mặt với những thách thức nào?

Nguồn cung nhôm toàn cầu đang bị siết chặt không chỉ vì Trung Quốc, mà còn bởi nhiều yếu tố khác. Tại châu Âu, sản lượng bị hạn chế do chi phí năng lượng tăng và nguồn điện thiếu ổn định. Trong khi đó, tại Mỹ, giá nhôm nội địa đạt mức kỷ lục do hàng rào thuế quan khiến lượng hàng tồn kho giảm mạnh.

Tất cả những yếu tố này đang tạo nên áp lực tăng giá cho nhôm, kim loại quan trọng trong sản xuất ô tô, xây dựng và năng lượng sạch. Giới chuyên gia nhận định, nếu xu hướng này kéo dài, ngành công nghiệp toàn cầu có thể đối mặt với chi phí đầu vào cao hơn trong những tháng tới.