Ông Trump mở rộng thuế 50% lên thép và nhôm sang hơn 400 mặt hàng mới

Theo Bộ Thương mại Mỹ, danh sách mới bao gồm hàng loạt sản phẩm có chứa hoặc liên quan đến thép và nhôm như: bình chữa cháy, máy móc, vật liệu xây dựng, linh kiện xe hơi, hóa chất đặc thù và đồ nội thất.

Các chuyên gia mô tả rằng: “Nếu sản phẩm bóng loáng, bằng kim loại hoặc có chút liên quan đến thép, nhôm thì khả năng cao đã nằm trong danh sách.” Điều này cho thấy phạm vi mở rộng thuế là rất lớn, bao trùm nhiều ngành sản xuất.

Mục tiêu được công bố là ngăn chặn tình trạng lách luật thương mại và tiếp tục hỗ trợ ngành thép, nhôm Mỹ phục hồi. Ông Jeffrey Kessler, quan chức Bộ Thương mại, cho rằng động thái này sẽ “khóa chặt các con đường lẩn tránh” và củng cố sức mạnh sản xuất nội địa.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến thăm US Steel Corporation - Irvin Works tại West Mifflin, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 30/5/2025.

Thực tế, hồi tháng 6, ông Trump đã quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50% với hầu hết các quốc gia. Việc mở rộng lần này nằm trong lộ trình đã được Nhà Trắng báo trước từ đầu năm 2024, khi thiết lập cơ chế bổ sung sản phẩm vào danh sách chịu thuế.

Các nhà phân tích cảnh báo, mức ảnh hưởng là khổng lồ. Theo Giáo sư Jason Miller (ĐH bang Michigan), tổng giá trị nhập khẩu bị ảnh hưởng đã tăng từ 190 tỷ USD lên ít nhất 320 tỷ USD, tính theo số liệu hải quan năm 2024.

Điều này đồng nghĩa giá hàng hóa trong nước sẽ chịu thêm áp lực lạm phát, khi doanh nghiệp Mỹ phải gánh chi phí nhập khẩu cao hơn. Số liệu PPI (chỉ số giá sản xuất) tháng 7 đã phản ánh xu hướng giá cả đi lên do tác động từ chính sách thuế.