Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có dù trang bị chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc

Giá iPhone 14 Pro Max cũ đẹp bản 128GB có giá chỉ từ 15.69 triệu đồng, bản 256GB từ 16.39 triệu đồng còn bản 512GB từ 17.09 triệu đồng. Mức giá này nhìn chung dễ tiếp cận hơn tới một nửa so với iPhone 17 Pro Max.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max hiện rẻ chỉ bằng nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn có nhiều trang bị cao cấp ngang ngửa như màn Dynamic Island, camera zoom quang học 3x cùng khả năng quay video cực kỳ mạnh mẽ.

Về mặt trang bị, iPhone 14 Pro Max tỏ ra không thua kém những người anh em của mình là bao khi được trang bị màn hình Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin.

Apple cũng đã bổ sung màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường.

Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước.

Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.

Có nên mua iPhone 14 Pro Max thời điểm này?

iPhone 14 Pro Max sở hữu hàng loạt trang bị giống iPhone 17 Pro Max nhưng giá rẻ hơn rất nhiều do đã ra mắt được khá lâu. Nhờ đóm nó là lựa chọn ngon, bổ, rẻ cho người dùng thích máy hiệu năng cao nhưng tài chính không quá mạnh.

