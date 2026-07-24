Giá iPhone 16e giảm sốc chỉ 13,7 triệu đồng, có nên mua lúc này?

Giá iPhone 16e

iPhone 16e và iPhone 16. (Ảnh: PhoneArena)

Từng có giá khoảng 17 triệu đồng khi mở bán, mẫu máy này hiện được nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng chào bán từ khoảng 13,7 triệu đồng, trở thành chiếc iPhone mới có giá dễ tiếp cận nhất của Apple.

Sau khi iPhone 17e lên kệ, iPhone 16e liên tục được điều chỉnh giá tại thị trường Việt Nam. Từ mức khoảng 17 triệu đồng khi mới ra mắt, sản phẩm hiện chỉ còn từ khoảng 13,7 triệu đồng tại nhiều đại lý chính hãng, thậm chí có thể thấp hơn nếu áp dụng các chương trình ưu đãi hoặc thanh toán trực tuyến.

Ở tầm giá này, người dùng có thể sở hữu một chiếc iPhone hoàn toàn mới với chip A18, màn hình OLED, camera 48 MP, pin tốt và nhiều năm cập nhật phần mềm từ Apple.

Theo BGR, nếu không có nhu cầu về camera chuyên nghiệp, màn hình tần số quét cao hay các tính năng chỉ xuất hiện trên dòng Pro, iPhone 16e hiện là mẫu iPhone đáng mua nhất.

Đánh giá iPhone 16e

Điểm đáng giá nhất trên iPhone 16e là phần cứng gần như không có nhiều khoảng cách với các mẫu iPhone mới hơn. Máy được trang bị chip A18, bộ xử lý vẫn đủ mạnh để xử lý mọi tác vụ phổ biến từ lướt web, xem video, chơi game cho tới chỉnh sửa ảnh hay dựng video ngắn.

Giá bán giảm giúp iPhone 16e trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc dưới 15 triệu đồng. (Ảnh: LetemsvetemApplem)

Quan trọng hơn, A18 cũng là nền tảng hỗ trợ Apple Intelligence, đồng nghĩa chiếc máy vẫn còn nhiều năm được Apple cập nhật iOS và các tính năng AI mới. Đây là yếu tố khiến iPhone 16e nổi bật hơn nhiều mẫu iPhone cũ đang được bán trên thị trường.

BGR nhận định, nếu mục tiêu là tìm một chiếc iPhone có thể sử dụng ổn định trong 4-5 năm tới mà không phải bỏ ra số tiền quá lớn, iPhone 16e là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Bên cạnh đó, Apple vẫn duy trì những yếu tố vốn làm nên trải nghiệm của iPhone. Máy sở hữu màn hình OLED Super Retina XDR kích thước 6,1 inch, thân máy bằng nhôm cho cảm giác cầm nhẹ nhưng chắc chắn, đi kèm Face ID, cổng USB-C, khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68 cùng hệ sinh thái đồng bộ với Mac, iPad, Apple Watch hay AirPods.

Có nên mua iPhone 16e thời điểm này?

Để đưa giá bán xuống thấp, Apple đã cắt giảm một số trang bị cao cấp trên iPhone 16e. Máy chỉ có một camera sau 48 MP, không được trang bị màn hình ProMotion 120 Hz và cũng không hỗ trợ MagSafe như các mẫu iPhone cao cấp.

Màn hình OLED 6,1 inch vẫn đáp ứng đủ nhu cầu giải trí và làm việc. (Ảnh: The Disconnekt)

Tuy nhiên, những điểm cắt giảm này không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của phần lớn người dùng phổ thông.

Camera Fusion 48 MP vẫn cho chất lượng ảnh sắc nét, hỗ trợ quay video 4K và đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày, du lịch hay lưu giữ khoảnh khắc gia đình. Trong khi đó, màn hình 60 Hz vẫn đủ mượt cho các tác vụ thông thường.

Một điểm cộng khác là thời lượng pin. Nhờ chip A18 kết hợp modem Apple C1, iPhone 16e được đánh giá có khả năng hoạt động cả ngày với cường độ sử dụng thông thường, trở thành một trong những mẫu iPhone có thời lượng pin tốt ở phân khúc.