Gần 1 tấn thực phẩm bốc mùi hôi thối "suýt" vào bếp ăn khu công nghiệp

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 11/5/2023, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Đội 2 - Cục QLTT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang phát hiện Dương Ngô C, sinh năm 1999, thường trú tại Xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển xe ô tô BKS 98C - 291.31 (đang dừng đỗ) tại đường nội bộ Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên.

Trên xe vận chuyển gần 1 tấn sản phẩm động vật gồm: chân giò lợn, mỡ lợn, xương lợn, thịt gà đông lạnh bốc mùi hôi thối có nhiều ruồi, nhặng.

Lực lượng chức năng tạm giữ gần 01 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

Quá trình làm việc, Dương Ngô C. thừa nhận số sản phẩm động vật trên được thu mua trôi nổi trên thị trường không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, sau đó vận chuyển bán cho một số bếp ăn trong Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên.

Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý theo quy định, tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trên.

Lực lượng chức năng tiêu hủy gần 1 tấn sản phẩm động vật ''bẩn'

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát môi trường đề nghị các doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào để chế biến suất ăn cho công nhân nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng.

