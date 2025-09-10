Gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng trôi nổi suýt thành đặc sản 'nướng đá' ở cổng trường học

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện 9.400 sản phẩm xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc tại cơ sở của bà P.T.H. Ảnh: CTV.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 9.400 sản phẩm xúc xích, lạp xưởng (tương đương khoảng 1 tấn) do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Điều đáng nói, đây là loại thực phẩm phổ biến thường được bán tại các quán ăn vỉa hè với tên gọi "lạp xưởng Hà Khẩu nướng đá".

Tất cả các sản phẩm đều được đóng gói trong túi nylon, dán tem nhãn nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Ảnh: CTV.

Tất cả sản phẩm đều được đóng gói trong túi nylon, dán tem nhãn nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, cũng như không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ số hàng hóa được xác định là P.T.H (sinh năm 1988, trú tại phường Trung Hòa, TP Hà Nội). P.T.H khai nhận đã thu mua toàn bộ số hàng hóa này từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường, sau đó phân phối đến các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Hiện tại, toàn bộ số sản phẩm trên đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.