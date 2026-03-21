Gần 1 tấn nguyên liệu thực phẩm ‘trôi nổi’ chuẩn bị biến thành nem chua, xúc xích

Ngày 18/3, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh hộ bà Nguyễn Thị Nga (địa chỉ số nhà 48 Tân Đức, khu phố Phúc Đức, phường Sầm Sơn), chuyên sản xuất các mặt hàng như xúc xích, nem chua, nem rán, lạp sườn, cá viên…

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở hộ bà Nguyễn Thị Nga.

Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ gần 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và sản phẩm thành phẩm gồm: thịt xay sẵn, mỡ lợn, da bì lợn, cá ba sa, xúc xích, nem chua rán, cá viên cùng nhiều loại phụ gia như bột màu, phẩm màu, bột phụ gia, bột thính, bột quế… Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có tem nhãn, không ghi hạn sử dụng, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Chủ cơ sở khai nhận, các sản phẩm thành phẩm tự sản xuất, nguyên liệu và phụ gia được thu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các loại nguyên liệu và phụ gia bị thu giữ tại cơ sở hộ bà Nguyễn Thị Nga.

Theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa, việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, chứa phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong ngắn hạn, người sử dụng dễ bị ngộ độc cấp tính với các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt, mất nước, trường hợp nặng có thể dẫn đến rối loạn điện giải, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Đáng lo ngại, nhiều loại phụ gia, phẩm màu công nghiệp hoặc hóa chất bảo quản không được kiểm soát khi đi vào cơ thể có thể gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, phá vỡ hệ vi sinh đường ruột, làm suy giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Về lâu dài, các chất độc hại tích tụ âm thầm trong cơ thể có thể gây tổn thương gan, thận - là các cơ quan thải độc chính, làm rối loạn chuyển hóa, suy giảm chức năng miễn dịch, tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, rối loạn nội tiết, thậm chí là ung thư. Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền, việc sử dụng thực phẩm "bẩn" còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, gây rối loạn thần kinh và để lại hệ lụy lâu dài cho sức khỏe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc, có tem nhãn từ các cơ sở uy tín, tuyệt đối không mua sản phẩm có dấu hiệu lạ hoặc giá rẻ bất thường. Đồng thời, cần chủ động phản ánh các cơ sở vi phạm để cùng cơ quan chức năng bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường tiêu dùng lành mạnh.