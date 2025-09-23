Phát hiện hàng nghìn chân gà, xúc xích, nem chua không rõ nguồn gốc

Ngày 22/9, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện và xử lý số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại kho đông lạnh.

Trước đó, ngày 21/9, lực lượng chức năng kiểm tra kho đông lạnh của Công ty TNHH thương mại thực phẩm Việt Đức (khối Vinh Tân 1, phường Trường Vinh) do ông Trương Sỹ Đ. (SN 1979, trú phường Thành Vinh) làm chủ.

Số chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 3.600 chân gà đông lạnh, 500 xúc xích phô mai và 500 nem chua thịt được đựng trong bao tải, bịch giấy, không nhãn mác, không thông tin sản xuất, không hạn sử dụng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Toàn bộ tang vật đã bị tịch thu, hồ sơ vụ việc đang được hoàn tất để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Trường Vinh khuyến cáo, các cơ sở kinh doanh tuyệt đối không buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đồng thời, kêu gọi người dân chỉ mua sản phẩm tại địa chỉ uy tín, kiểm tra kỹ chất lượng và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.