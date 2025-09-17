Giới trẻ rủ nhau đi xem nhà nhưng không mua

Nữ nhân viên văn phòng ở Seoul này còn lên kế hoạch chi tiết để tham quan khu dân cư, cửa hàng quanh ga tàu điện ngầm, siêu thị và trung tâm thương mại. Trên đường đi, cả hai ghé quán ăn, cà phê để trao đổi và ghi chú.

"Chúng tôi cảm thấy cuộc gặp ý nghĩa và trọn vẹn", Jang nói. Bạn trai cô hướng đến mục tiêu định cư và các yếu tố làm nên giá trị bất động sản. Họ đã khảo sát khu Gang seo, Yeongdeungpo ở Seoul và Goyang thuộc tỉnh Gyeonggi.

Trào lưu hẹn hò imjang, tức đi tìm hiểu bất động sản tại chỗ, đang được các cặp tình nhân ở Hàn Quốc ưa chuộng. Họ tham gia các chuyến khảo sát nhà, căn hộ nhưng không mua ngay mà để cân nhắc khả năng trong tương lai và tìm hiểu thị trường.

Các thành viên của một nhóm imjang ở quận Songpa, Seoul, tháng 9/2025. Ảnh: Korea JongAng Daily

Imjang bắt nguồn từ văn hóa bất động sản Hàn Quốc, ban đầu phổ biến ở nhóm trung niên tìm nhà trong tương lai gần hoặc cân nhắc đầu tư. Họ trực tiếp đến các địa điểm để đánh giá giá trị.

Hoạt động này đang nở rộ như một hình thức giải trí của Gen Z, cho thấy nỗi lo về bất động sản cũng ảnh hưởng đến họ.

Jang cùng bạn trai tham gia nhóm imjang của Gen Z, chung sở thích nghiên cứu và khảo sát thực địa.

Cuối tháng 9, họ tập trung tại ga Sports Complex để khám phá quận Songpa, phía nam Seoul. Người tổ chức là Hong Ki-hyeon, nhân viên văn phòng yêu thích bất động sản, đã dẫn dắt các nhóm trong hai năm. Anh tổ chức buổi họp qua Zoom dài một giờ để giới thiệu tổng quan khu vực và lộ trình, bắt đầu tại Bangi-dong, tiếp đến Wirye và kết thúc ở ga Ogeum.

Nhóm đi dạo qua các khu chung cư. Ở cổng chính, Hong giải thích điểm khác biệt của từng khu rồi dẫn mọi người vào quan sát bố cục, bãi đậu xe, cửa hàng lân cận và không gian tổng thể. Các thành viên đi bộ hàng giờ, trao đổi cảm nhận, chia sẻ kiến thức bất động sản và thảo luận mục tiêu.

Trong số đó có Lee, 30 tuổi, từng học bất động sản trong giai đoạn Covid-19 nhưng bỏ dở, nay muốn bắt đầu lại bằng cách tham gia nhóm imjang.

Một nhóm người trẻ đi xem nhà ở Incheon, tháng 3/2025. Ảnh: Korea JongAng Daily

Một số thành viên mang theo balo và nước uống để thuận tiện cho hành trình dài.

Jung Seong-wook, 28 tuổi, cho biết anh đã sở hữu một ngôi nhà nhưng muốn tìm thêm căn khác để đầu tư. Trước đây đi một mình, Jung nhận thấy các chuyến đi nhóm thoải mái hơn vì có thể trò chuyện và bớt mệt.

Sau bữa trưa, nhóm đi tàu điện ngầm đến ga Songpa để tiếp tục khảo sát, lịch trình được điều chỉnh tùy theo thời tiết và sức khỏe thành viên. Chuyến tham quan giá 21 USD kéo dài đến sau 15h. Các sự kiện imjang một ngày thường có phí 21-35 USD, trong khi nhiều diễn đàn bất động sản tổ chức miễn phí.

Chương trình thường giới hạn 10 người trong độ tuổi 20-30, bắt đầu bằng một buổi học trong tuần để chia sẻ ghi chú về khu vực được chọn, sau đó khảo sát thực địa vào thứ bảy và kết thúc bằng bữa tối. Các vị trí nhanh chóng kín chỗ.

Tuy nhiên, hoạt động imjang không phải lúc nào cũng được chào đón, đặc biệt từ phía các đại lý bất động sản. Trước đây, nhiều nhóm từng vào văn phòng môi giới ở khu vực khảo sát để xem trực tiếp tài sản. Họ đi theo cặp, giả làm người mua tiềm năng và xin xem một số căn hộ với lý do chuẩn bị giao dịch.

Cách làm này khiến nhiều đại lý và chủ nhà phản ứng, cho rằng nó lãng phí thời gian, gián đoạn kinh doanh và tạo thêm gánh nặng.

Những người tham gia imjang bị một số người chế giễu là không có tiền hoặc kế hoạch mua nhà nhưng vẫn giả danh nhà đầu tư để tham quan.

Tình trạng này dẫn đến các đề xuất áp dụng phí imjang để xem tài sản. Năm ngoái, Hiệp hội Bất động sản Hàn Quốc cũng ra thông báo chính thức gửi các nhà tổ chức, kêu gọi hạn chế hoạt động vì làm giảm hiệu quả công việc của đại lý.

Kwon Dae-jung, giáo sư Khoa Kinh tế và Bất động sản, Đại học Hansung, nhận định khi người tham gia không phải khách hàng thực sự, hoạt động imjang có thể ảnh hưởng lớn đến kinh doanh.

Jung Seong-wook, 28 tuổi, đánh giá việc đi bộ quanh các khu chung cư cũng mang lại hiệu quả. Anh cho rằng nội thất có thể xem trực tuyến, trong khi khảo sát bên ngoài giúp hiểu thêm về dịch vụ cộng đồng và không khí khu chung cư.

"Nhóm nhỏ phù hợp hơn bởi các đoàn đông người thường gây khó chịu cho cư dân", anh nói.