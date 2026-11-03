Du thuyền 'bỏ rơi' 203 khách ở Campuchia từng cập bến Hạ Long, Nha Trang

Những ngày cuối tháng 10, siêu du thuyền Odyssey trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi đơn vị vận hành thiếu tiền mua nhiên liệu, khiến tàu mắc kẹt ở Campuchia. 203 du khách từng chi khoảng 200.000 - 440.000 USD để thuê cabin bị yêu cầu rời khỏi du thuyền trong 6 tiếng hôm 28/10, theo Reuters.

Tàu Odyssey do Villa Vie Residences vận hành neo tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Trước đó, con tàu 2 lần ghé Việt Nam trong tháng 8, lần lượt tại vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Du thuyền đến vịnh Nha Trang ngày 12/8 và neo đậu đến ngày 15/8.

Rời Nha Trang, du thuyền đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngày 21/8, neo tại vịnh Hạ Long đến ngày 26/8 để hành khách tham quan di sản thế giới.

Theo lịch trình được công bố trên website của Odyssey, tàu từng neo đậu, cho khách ngủ đêm tại Hạ Long từ 21 - 26/8. Đến 3/9, Odyssey tiếp tục quay lại vịnh Hạ Long sau hải trình đến Hong Kong, neo tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đến ngày 12/9.

Rời Hạ Long, tàu tiến về phía TP HCM và di chuyển đến Sihanoukville, Campuchia. Lịch trình dự kiến cho thấy sau Sihanoukville, tàu Odyssey sẽ đưa cư dân đến đảo Phú Quốc từ ngày 29/10. Tuy nhiên, khi đang neo đậu tại Campuchia, Villa Vie Residences, đơn vị vận hành du thuyền Odyssey, đã tạm dừng hoạt động để tìm phương án giải quyết khó khăn tài chính.

Trong ảnh, Đàm Phương Linh, 31 tuổi, hiện là tư vấn viên du lịch tại Hạ Long, check in với tàu Odyssey phía xa khi du thuyền hạng sang này cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Tàu Odyssey có 8 boong, dài gần 196 m, với sức chứa tối đa khoảng 650 người, khởi hành từ Belfast, Bắc Ireland, vào tháng 9/2024, sau nhiều tháng trì hoãn do các vấn đề sửa chữa. Con tàu được quảng bá như một ngôi nhà di động trên biển, đưa cư dân đi qua hàng trăm cảng thuộc nhiều quốc gia, kết hợp cuộc sống dài hạn trên du thuyền với trải nghiệm khám phá thế giới.

Theo The Independent, Lanette Canen và Johan Bodin, cùng 56 tuổi, đã bán doanh nghiệp để mua cabin trị giá khoảng 100.000 USD trên Villa Vie Odyssey. Ngoài khoản tiền ban đầu, cặp đôi còn phải trả khoảng 3.500 USD phí duy trì mỗi tháng để tận hưởng cuộc sống trên biển. Sau hai năm gắn bó với con tàu, họ bất ngờ nhận được thông báo phải rời đi khi du thuyền dừng hoạt động tại Campuchia cuối tháng 10. Lanette cho biết cảm giác đầu tiên của hai người là đau lòng khi phải chia tay nơi ở và cộng đồng đã trở thành một phần trong cuộc sống.

Trong khi đó, theo Business Insider, nhiều du khách khác cũng đang cố gắng thích nghi với tình cảnh bất ngờ. Joel Greiff, 57 tuổi, mới lên tàu từ ngày 1/10, chỉ vài tuần trước khi sự cố xảy ra. Ông kể rằng mình mất khoảng một giờ để dỡ hành lý khi lên tàu và cũng chỉ mất chừng ấy thời gian để thu dọn mọi thứ khi được yêu cầu rời đi.

Jim và Chris Guld, một cặp vợ chồng đã bán nhà ở Florida để chuyển lên tàu từ tháng 4/2025, vẫn giữ một chiếc xe cắm trại tại Mỹ làm phương án dự phòng. Sau biến cố, họ chưa quyết định trở về Mỹ ngay mà tiếp tục cân nhắc những lựa chọn khác.

Một số người vẫn hy vọng có thể cứu vãn cuộc sống trên biển. Paul Montoya, 68 tuổi, cho biết một nhóm hành khách đang tìm cách huy động tiền để mua lại con tàu, coi đây có thể là cơ hội duy nhất để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa có kết quả chắc chắn.

Du thuyền Villa Vie Odyssey có 8 boong, dài gần 196 m, được thiết kế để phục vụ cả nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn sinh hoạt lâu dài trên biển. Tàu có ba nhà hàng, nhiều quầy bar và phòng chờ, thư viện, phòng tập thể hình, hồ bơi... Ảnh: Villa Vie Odyssey

Trước khi dừng tại Campuchia, hành trình của tàu Odyssey dự kiến kéo dài khoảng ba năm rưỡi, với hàng trăm điểm dừng tại nhiều châu lục. Thay vì mua vé cho một chuyến nghỉ dưỡng thông thường, khách hàng có thể mua quyền cư trú lâu dài trên tàu hoặc lựa chọn các gói lưu trú nhiều năm.

Chi phí sống trên du thuyền Villa Vie Odyssey phụ thuộc vào hình thức lưu trú và loại cabin. Khi công bố hành trình vòng quanh thế giới vào năm 2024, hãng đưa ra mức giá thuê từ 89 USD/người/ngày cho cabin bên trong, 119 USD cho cabin hướng biển và 199 USD cho cabin có ban công. Tính theo một năm, mức thấp nhất tương đương khoảng 32.485 USD/người.

Với những người muốn biến con tàu thành nơi ở lâu dài, Villa Vie Residences từng chào bán quyền sở hữu cabin với giá từ 99.000 USD cho phòng bên trong, 149.000 USD cho cabin hướng biển và 249.000 USD cho cabin ban công, kèm phí sinh hoạt hàng tháng.