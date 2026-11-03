Du khách lo mất tiền lẫn nhà trên siêu du thuyền kẹt ở Campuchia

"Về mặt kỹ thuật, chúng tôi thành người vô gia cư rồi", Lynn Montoya, khách Mỹ, nói về tình cảnh hiện tại sau khi nhận thông báo phải rời tàu Villa Vie Odyssey hôm 27/10.

Lynn Montoya, 64 tuổi, và chồng Paul đã bán nhà tại bang Wyoming, Mỹ, để nghỉ hưu trên tàu Villa Vie Odyssey. Khi thủy thủ đoàn thông báo hành khách phải rời tàu tại Sihanoukville, Campuchia, hai người chỉ kịp đóng gói quần áo và thuốc men đủ dùng trong khoảng hai tuần, để lại phần lớn đồ đạc trên tàu.

"Đó là nhà của chúng tôi, nên việc này cũng giống như cố gắng thu dọn toàn bộ ngôi nhà chỉ trong 7 tiếng", Lynn nói ngày 30/10.

Villa Vie Residences, đơn vị vận hành tàu, thông báo đình chỉ hoạt động từ ngày 27/10 do giá nhiên liệu tăng mạnh. Theo công ty, chi phí nhiên liệu hàng tháng tính trên mỗi cabin, vốn trung bình khoảng 1.800 USD, gần đây đã tăng lên 6.000-8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á. Công ty không thể chuyển toàn bộ khoản tăng này sang cư dân, khiến mô hình kinh doanh hiện tại chịu áp lực tài chính không thể duy trì.

Tàu Villa Vie Odyssey. Ảnh: AFP

"Hiện giờ chúng tôi vô gia cư", Lynn nói. Hai vợ chồng đã trả 179.000 USD để mua cabin, ngoài ra còn đóng khoảng 6.000 USD phí bảo trì mỗi tháng.

Starr Davis, 58 tuổi, một cư dân khác, cho biết những khó khăn tài chính đã xuất hiện từ trước. Tại cuộc họp cuối tháng 7, công ty thông báo cần huy động khoảng 1,5 triệu USD để tiếp tục hoạt động. Công ty yêu cầu cư dân cho vay trong thời hạn một năm, tiền lãi trả hàng tháng.

Vợ chồng Lynn và Paul Montoya đã cho công ty vay 100.000 USD nhưng chưa nhận được khoản hoàn trả nào, cũng chưa biết liệu có được hoàn tiền mua cabin hay không.

Davis cho biết nguồn cung thực phẩm trên tàu dần giảm, lịch trình thay đổi và tàu lưu lại các cảng lâu hơn. Có lần, khi tàu tiến gần vịnh Hạ Long, Việt Nam, hành khách được thông báo cần huy động thêm 159.000 USD để chi trả chi phí cập cảng.

Nội thất bên trong một cabin trên tàu. Ảnh: BI

Joel Greiff, 57 tuổi, mới chuyển lên tàu từ ngày 1/10 và chỉ mang theo vài vali hành lý. "Tôi mất một giờ để dỡ đồ xuống, và cũng mất một giờ để đóng gói lại", ông nói.

Villa Vie Odyssey bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới kéo dài dự kiến 3,5 năm vào tháng 10/2024, sau nhiều lần trì hoãn. Theo Paul Montoya, con tàu thường chở khoảng 300 cư dân, nhưng nhiều người đã rời đi trong những tháng gần đây vì lo ngại hành trình không thể tiếp tục.

Nhà sáng lập công ty quản lý tàu Mike Petterson cho biết công ty dự định nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo luật phá sản Mỹ cũng như đang tìm chỗ ở tạm thời cho hành khách, đồng thời đánh giá các phương án tái cơ cấu và bổ sung vốn.

Vợ chồng Lynn và Paul Montoya chụp ảnh lưu niệm trong thời gian ở trên tàu Odyssey. Ảnh: BI

Hiện vợ chồng Montoya lưu trú tại khách sạn ở Sihanoukville, dự định đến Phnom Penh và Kuala Lumpur trong lúc chờ thông tin về số phận con tàu. Họ chưa quay lại lấy đồ đạc còn để trong cabin.

Greiff đang ở khách sạn gần cảng, sau đó dự định đến Kampot, Campuchia, thuê nhà trong vài tuần trước khi cân nhắc chuyển đến Chiang Mai, Thái Lan. Ông đã bán căn hộ và ôtô ở Florida, Mỹ, đồng thời cho biết có thể sống thoải mái tại châu Á với khoảng 2.000 USD mỗi tháng.

Một số cư dân khác cũng phải thay đổi kế hoạch. Jim và Chris Guld, từng bán nhà ở Florida, Mỹ, để chuyển lên tàu từ tháng 4/2025, cho biết họ phải tự tìm khách sạn sau khi rời tàu. Hai người dự định tiếp tục du lịch Thái Lan và một số điểm đến ở Nam Á, châu Phi thay vì trở về Mỹ.

Davis dự định trở về Mỹ trong những ngày tới. Dù không biết khi nào có thể lấy lại tài sản trên tàu, bà cho biết vẫn trân trọng trải nghiệm du lịch hơn 60 quốc gia trong vài năm qua.

"Tôi không vui khi mọi chuyện kết thúc theo cách này, nhưng nếu đây thực sự là dấu chấm hết, tôi cũng không có gì phải phàn nàn", bà nói.