Nông dân trồng bưởi Tết 'bỏ túi' tiền tỷ

Sự kiện: Thông tin thị trường

Những ngày cuối năm, vườn bưởi trĩu quả chín vàng ở tỉnh Bắc Ninh trở thành “mỏ vàng” của nhà nông khi mỗi gốc bưởi đều cho quả đẹp, mang về nguồn thu tiền tỷ trong dịp Tết.

Vườn bưởi nhà ông Trần Văn Én ở phường Chũ (Bắc Ninh) chín vàng.

Ông Én trồng bưởi từ năm 2008.

Vườn có 700 cây bưởi diễn và bưởi da xanh. Năm nay, gia đình ông Én ước tính khoảng 10 tấn bưởi da xanh và 5 vạn quả bưởi diễn bán dịp Tết.

Bưởi trĩu quả chín vàng khắp vườn.

Vườn bưởi đã được thương lái mua để bán dịp Tết.

Năm nay, gia đình ông Én thu về khoảng 1,4 tỷ đồng từ vườn bưởi.

Vườn bưởi còn là điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn.

29/12/2025 13:34 PM (GMT+7)
