Hàng Tết Bính Ngọ 2026 lên kệ sớm, phủ kín siêu thị Hà Nội

Những ngày này, không gian rộng lớn của nhiều siêu thị đã được trang hoàng rực rỡ sắc màu của các món hàng Tết, cùng với hình ảnh hoa mai, hoa đào, linh vật Ngựa của năm Bính Ngọ 2026.

Đến siêu thị GO! Thăng Long, chị Lan vui vẻ nói: “Tôi đi mua chút rau củ thôi mà cứ ngỡ lạc vào chợ Tết rồi!".

Nhân viên ở đây cho biết, thực tế ngay từ đầu tháng 12, siêu thị này đã đồng loạt đưa hàng Tết lên kệ để sớm đón đầu xu hướng mua sắm của người tiêu dùng.

Nếu không muốn chờ đến cận Tết mới dồn dập, chen chúc mua sắm thì người dân Hà Nội đã có thể chọn bánh mứt kẹo, đồ khô, gia vị, nước giải khát, giỏ quà và thậm chí cả thực phẩm tươi sống ngay từ giữa tháng 11 âm lịch.

Khu vực bánh kẹo Tết được bố trí nổi bật nhất với đủ loại, mẫu mã. Theo ghi nhận, hàng Việt Nam đang chiếm ưu thế, được nhiều khách lựa chọn.

Bên cạnh là quầy mứt Tết cũng rất đa dạng, tất cả đều được đóng gói đẹp mắt, sẵn sàng cho việc biếu tặng. Giá mứt Tết năm nay dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/hộp.

Các loại bánh kẹo Tết bán theo kg có giá từ 80.000 - 200.000 đồng/kg. Loại sản phẩm này rất thu hút khách vì có thể mua ít để tiết kiệm chi phí.

Đại diện nhiều chuỗi siêu thị lớn cho biết đã có kế hoạch bán hàng Tết từ quý IV/2025, tập trung vào nhóm bánh mứt kẹo, đồ khô và đồ uống để đảm bảo nguồn cung ổn định, tránh tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến sát Tết. Một số nơi còn tung chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách.

Các siêu thị lớn như GO! Thăng Long, Co.opmart Mega Market hay WinMart tiết lộ đã tăng dự trữ hàng hóa từ 10-30% so với năm ngoái, đồng thời ký hợp đồng “khóa giá” với nhà cung cấp từ sớm.

Nhu cầu mua sắm của người dân cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì chen chúc những ngày giáp Tết, nhiều gia đình ở Hà Nội đã chọn đi siêu thị từ sớm. "Bây giờ các siêu thị cũng đã ngập hàng Tết rồi, đi mua sắm là hợp lý, vì không phải chen lấn, xếp hàng chờ thanh toán vào dịp cao điểm", chị Mai Lan ở Vĩnh Hưng, Hà Nội nói.

Năm nay, hàng Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường Tết. Những đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP như: trà Shan tuyết, cà phê Buôn Ma Thuột hay nông sản sạch từ các hợp tác xã được ưu tiên trưng bày, chiếm tới 90-95% trong những giỏ quà.

Tại Mega Marke, hình ảnh con Ngựa - linh vật năm Bính Ngọ 2026 - được giăng kín một góc, thu hút sự chú ý của người dân khi đi mua sắm. “Cảm giác Tết đã đến rất gần. Trang trí như thế này cũng là một cách để thúc giục người dân đi sắm Tết sớm, đúng là chiến lược thông minh của doanh nghiệp”, một bà mẹ trẻ chia sẻ.

Chị cũng bày tỏ sự hài lòng về giá các mặt hàng Tết năm nay, khi chỉ dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Giỏ quà Tết được trưng bày từ rất sớm, dao động 300.000 - 700.000 đồng/suất.

Để tiết kiệm chi phí, người mua cũng có thể tự lựa chọn các món đồ và được nhân viên siêu thị hỗ trợ đóng gói.

Dự báo Tết Bính Ngọ 2026, sức mua tại Hà Nội có thể tăng 3-20% tùy nhóm hàng và mùa mua sắm Tết sẽ kéo dài từ nay cho đến sát đêm Giao thừa (16/2/2026).