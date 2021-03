Độc lạ cây me "khổng lồ" 300 tuổi được "hét" giá 2 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 13:36 PM (GMT+7)

Cây me "khủng" thế "lạ" có tuổi đời hơn 300 năm của một nghệ nhân ở Tiền Giang được rao bán với giá 2 tỷ đồng khiến nhiều người chơi cây cảnh choáng váng.

Những ngày vừa qua, cây me "khủng" được nhiều người yêu cây cảnh chia sẻ lại trên mạng xã hội bởi thế dáng độc đáo.

Cây me thế độc đáo (Ảnh: Vnexpress).

Lần đầu xuất hiện tại hội hoa xuân 2019 tại TP.HCM, cây me này thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng.

Trước đó, chia sẻ trên báo Vnexpress, anh Phong chủ cây cho biết, cây me này được anh mua 3 năm trước tại một khu rừng ở tỉnh Tây Ninh. "Cây me hơn 300 năm rồi, là loại me rừng nên rất dễ sống", anh cho biết.

Để đưa được cây me cảnh đến hội chợ hoa xuân, chủ nhân phải dùng xe cẩu 12 tấn để vận chuyển cây từ Tiền Giang.

Cây me cảnh được rao bán với giá 2 tỷ đồng. Ảnh: Vnexpress.

Nhìn từ xa thế cây đồ sộ, thân cây me cao hơn 8 m, khoảng 3 người ôm, cành lá xanh tươi quanh năm, mỗi khi chăm sóc phải bắc thang. Đặc biệt thân cây xuất hiện nhiều lũa, tạo ra những nét sần sùi nhìn rất độc đáo.

Thân cây me có rất nhiều vết u nần, thân cây cứng như đá, tạo ra những hình thù rất kỳ bí mà chỉ cổ thụ mới có được.

Được biết cây me này liên tục cho ra hoa và trái. Đã có người trả giá mua cây, nhưng thấp hơn 2 tỷ nên chủ nhân vẫn chưa đồng ý bán.

Rất nhiều cây me thế đẹp, giá khủng xuất hiện trên thị trường cây cảnh Việt Nam. Trước đó cũng ở một hội chợ hoa tại TP.HCM, cây me cổ với dáng thế bonsai mềm mại được nhiều người ví von như hình thác đổ thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng. Theo thông tin trên VTC News, đã có không ít đại gia chấp nhận mở hầu bao, bỏ ra 3,5 tỷ đồng để mua về nhưng chủ vườn vẫn chưa đồng ý chuyển nhượng cây cảnh độc đáo này.

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Bình ở TP.HCM là chủ nhân cây me đã tồn tại ít nhất 1 thế kỷ này. Được biết, cây me được anh Bình mua từ miền Trung, sau đó chủ nhân phải mất hơn 10 năm chăm sóc và tạo dáng thế.

Cây me uốn lượn, được nhiều người đánh giá như hình thác đổ.

Theo những người chơi cây cảnh, mỗi khi ngắm những chậu cây cảnh, những chậu bonsai nghệ thuật, tâm hồn con người như hòa quyện với thiên nhiên, thấm đẫm thêm những triết lý sống ở đời, giúp chúng ta thư thái để sống một cuộc sống vui vẻ, làm việc hiệu quả hơn. Bởi vậy nhiều năm qua những cây cảnh thế độc lạ luôn hút người mua.

