Doanh số bết bát, sedan hạng D đã hết thời?

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), phân khúc sedan hạng D tiếp tục ảm đạm khi khép lại tháng 8 chỉ bán ra 199 xe, giảm thêm 16 chiếc so với tháng trước và đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp sụt giảm doanh số. Trong đó, đáng chú ý là mẫu Mazda 6 không tiêu thụ được chiếc nào, cộng dồn 8 tháng đầu năm cũng chỉ đạt vỏn vẹn 56 xe. Thực trạng này khiến nhiều đại lý ngừng nhập hàng, làm dấy lên dự đoán mẫu xe này đang âm thầm rút khỏi thị trường.

Xe Mazda 6 không còn được khách hàng ưa chuộng

Sự đi xuống của Mazda 6 phản ánh bức tranh chung của sedan hạng D, dòng xe từng là lựa chọn đẳng cấp của giới doanh nhân và các gia đình khá giả. Ngay cả Toyota Camry, biểu tượng nhiều năm liền của phân khúc này, cũng không tránh khỏi khó khăn. Dù đã ra mắt thế hệ mới nhưng lượng xe bàn giao trong tháng 8 chỉ đạt 175 chiếc, giảm gần 10% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng, lượng tiêu thụ chỉ đạt 1.531 xe, chiếm tới 87% thị phần toàn phân khúc, phần còn lại chủ yếu thuộc về Kia K5. Honda Accord và Mazda 6 hầu như không còn đóng góp đáng kể.

Tổng doanh số sedan hạng D từ đầu năm mới đạt 1.768 chiếc - một con số rất nhỏ nếu so với thời hoàng kim của dòng xe này. Cụ thể, khoảng một thập niên trước, sedan hạng D với những cái tên như Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6 hay Kia Optima từng là thước đo của sự thành đạt. Xe có thiết kế sang trọng, nội thất rộng rãi, tiện nghi hiện đại, phù hợp cho các doanh nhân hoặc gia đình mong muốn thể hiện vị thế. Camry từng đạt doanh số hơn 1.000 xe/tháng. Mazda 6 và Kia Optima (tên mới là Kia K5) cũng tạo dựng được tệp khách hàng riêng, góp phần làm thị trường sôi động.

Thế nhưng chỉ trong vài năm gần đây, nhu cầu dành cho sedan cỡ D giảm sút mạnh mẽ. Người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên SUV, CUV và MPV - vốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển đông người, phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ và cả dịch vụ vận tải hành khách.

Một rào cản khác là giá bán. Các mẫu sedan hạng D hiện dao động từ 900 triệu đồng đến hơn 1,3 tỉ đồng - mức tiền đủ để khách hàng lựa chọn SUV 5+2 hoặc MPV rộng rãi, đa dụng hơn. Chính vì vậy, sedan hạng D khó cạnh tranh trong bối cảnh xu hướng mua xe thiên về thực dụng.

Hai năm trước, Kia K5 từng được kỳ vọng hồi sinh phân khúc nhưng giờ bán chỉ vài chục xe mỗi tháng. Honda Accord giữ uy tín chất lượng nhưng giá cao khiến doanh số chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Theo chủ một showroom ô tô tại TP HCM, sự sụt giảm của sedan hạng D phản ánh xu thế toàn cầu, khi SUV và MPV đang chiếm ưu thế. Ở Việt Nam, đặc thù hạ tầng giao thông cùng thói quen sử dụng xe gia đình càng thúc đẩy sự chuyển dịch này. Chính vì vậy, việc nhiều hãng xe cắt giảm, thậm chí dừng phân phối sedan hạng D để tập trung cho SUV, CUV và cả xe điện là điều dễ hiểu.