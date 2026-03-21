Doanh nghiệp TP HCM đồng loạt điều chỉnh giá gas

Diễn biến tăng của giá năng lượng thế giới gần đây khiến giá gas được điều chỉnh tăng trở lại từ ngày 20-21/3 sau quãng giảm nhẹ đầu tuần. Tại TP HCM, nhiều doanh nghiệp đồng loạt cập nhật giá bán, dù chu kỳ điều hành giữa các đơn vị không đồng nhất.

Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam - PV GAS LPG Miền Nam cho biết, đã điều chỉnh giá bán lẻ từ hôm nay (21/3). Bình 12 kg lên 565.081 đồng một bình, tăng khoảng 70.000 đồng so với mức 495.081 đồng ngày 9/3; bình 45 kg lên hơn 2,1 triệu đồng, tăng khoảng 262.500 đồng so với mức hơn 1,85 triệu đồng. Mức giá đã bao gồm thuế VAT, áp dụng thống nhất trong toàn bộ hệ thống phân phối.

Trước đó một ngày, Công ty TNHH TotalEnergies LPG Việt Nam điều chỉnh giá khí đốt xuất xưởng lên 6.920 đồng một kg (chưa gồm VAT), kéo theo giá bán lẻ tăng tương ứng. Tại TP HCM, các thương hiệu Total, Totalgaz, TotalEnergies có giá khoảng 555.000 đồng mỗi bình 12 kg; gas Vinagas ở mức 548.000 đồng; trong khi gas Elf lên tới 609.700 đồng một bình 12,5 kg. Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng nâng giá, đưa bình 12 kg lên 452.500 đồng và bình 45 kg lên gần 1,7 triệu đồng, tăng lần lượt khoảng 30.000 đồng và hơn 112.000 đồng so với đầu tháng.

Giá bắt đầu tăng từ đầu tháng 3. Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam (VT GAS) là một trong những đơn vị điều chỉnh sớm và nhiều lần. Từ ngày 1/3, giá bình 12 kg lên khoảng 474.400 đồng, sau đó, tăng tiếp lên 504.400 đồng từ ngày 6/3 và tiếp tục duy trì ở mức này khi điều chỉnh ngày 12/3. Như vậy, chỉ trong nửa đầu tháng, giá bình 12 kg của doanh nghiệp này đã tăng tổng cộng khoảng 40.000 đồng. Các loại bình khác cũng tăng tương ứng, như bình 45 kg lên khoảng 1,891 triệu đồng.

Theo dữ liệu thị trường từ Saudi Aramco, giá LPG tham chiếu tháng 3/2026 (giá CP) ở mức khoảng 540-545 USD một tấn, gần như không thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, giá nhập khẩu thực tế vẫn chịu áp lực lớn do chi phí cộng thêm (premium) tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung căng thẳng. Theo doanh nghiệp, trong một số thời điểm, phần "premium" - chênh lệch so với giá CP có thể lên tới vài trăm USD một tấn, cao hơn nhiều so với mức phổ biến trước đây, khiến việc tìm nguồn hàng trở nên khó khăn.

Không chỉ chi phí tăng, nguồn cung khu vực cũng trở nên căng thẳng. Tình trạng khan hàng đang diễn ra trên diện rộng tại Đông Nam Á, buộc các quốc gia phải đấu giá để tranh mua các lô hàng có sẵn. Đơn vị trả giá cao hơn sẽ được ưu tiên, khiến giá nhập khẩu tiếp tục bị đẩy lên. Bên cạnh đó, việc thuê tàu vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn do lịch trình phải chốt trước từ nửa tháng đến một tháng, khiến các tình huống phát sinh khó xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp cho biết mức tăng giá bán lẻ vừa qua vẫn chưa đủ bù đắp chi phí, nhưng buộc phải điều chỉnh để duy trì hoạt động cung ứng. Một số công ty cũng tạm dừng sang chiết gas loại 6 kg và 8 kg vào bình 12 kg nhằm hạn chế tình trạng gian lận trọng lượng, đồng thời siết lại kiểm soát chất lượng và giá bán.

Dù tần suất điều chỉnh khác nhau giữa các doanh nghiệp, xu hướng chung là giá gas đang đi lên. Với diễn biến nguồn cung và chi phí hiện tại, thị trường được dự báo còn biến động trong ngắn hạn, đặc biệt nếu giá năng lượng thế giới chưa hạ nhiệt.