UAV xâm nhập sân bay: Hàng không lao đao, thiệt hại tiền tỷ, an toàn bị đe dọa

Bổ sung trang thiết bị, quan sát phát hiện drone/UAV

Thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam liên tục nhận được báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về việc drone/UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại Cảng HKQT Đà Nẵng, Cát Bi.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết, các sự việc trên đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác và an toàn hàng không.

Để đảm bảo an toàn, an ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cũng giao các phòng chuyên môn và các đơn vị hoàn thiện, hướng dẫn quy chế phối hợp đồng bộ thống nhất; kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị, quan sát phát hiện drone/UAV.

Cùng đó, phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo tới cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư xung quanh cảng hàng không, sân bay về nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không, hậu quả pháp lý và chế tài xử lý đối với hành vi sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và các phương tiện bay khác hoạt động trái phép.

Thống kê của Vietnam Airlines cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 17-24/2/2026, các vụ việc liên quan đến drone/UAV gây thiệt hại ước tính khoảng 5,6 tỷ đồng cho hãng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng lên tới khoảng 9.200 người.

Theo quy định của Luật Phòng không nhân dân và Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mọi tổ chức, cá nhân khi sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác đều phải tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, cấp phép và tổ chức hoạt động bay.

Trong đó, việc xác định khu vực được phép bay, khu vực cấm bay và hạn chế bay là yêu cầu bắt buộc trước khi thực hiện hoạt động bay.

Các khu vực cấm bay và hạn chế bay được công bố công khai

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, các khu vực cấm bay và hạn chế bay đã được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và có thể dễ dàng tra cứu, xác định phạm vi hoạt động phù hợp.

Cụ thể, các khu vực được hiển thị rõ ràng với mã màu: khu vực cấm bay (màu đỏ), khu vực hạn chế bay (màu vàng).

Đối với khu vực hạn chế bay, việc tổ chức hoạt động bay cũng bị kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt tại khu vực đông dân cư hoặc vùng trời có yêu cầu bảo đảm an toàn bay cao.

Lãnh đạo VATM đánh giá, hoạt động trái phép của các tàu bay không người lái tại các khu vực cấm bay, hạn chế bay không chỉ gây ra những nguy cơ về an ninh, an toàn mà còn gây ra những thiệt hại đáng kể về mặt tài chính đối với ngành hàng không.

Khi phát hiện có UAV xâm nhập khu vực sân bay hoặc vùng trời kiểm soát, các cơ sở điều hành bay tại sân phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn như tạm dừng cất, hạ cánh hoặc điều hướng về sân bay dự bị nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Những biện pháp này kéo theo việc chậm chuyến, trễ chuyến, tăng chi phí nhiên liệu, chi phí khai thác của hãng hàng không, đồng thời ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ hệ thống khai thác.

Ngoài ra, việc gián đoạn khai thác còn làm phát sinh chi phí phục vụ hành khách và gây tác động tiêu cực đến uy tín của ngành hàng không.

"Việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bay UAV trái phép là vô cùng cấp thiết, không chỉ nhằm bảo đảm an toàn mà còn góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế, duy trì hoạt động khai thác ổn định và hiệu quả của toàn ngành hàng không", lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động bay, giữ vững an ninh, trật tự và góp phần xây dựng môi trường hàng không an toàn, VATM khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng UAV, flycam hoặc các phương tiện bay khác trong khu vực cấm bay, hạn chế bay bao gồm khu vực Cảng hàng không, sân bay khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Người dân cũng cần chủ động tra cứu thông tin khu vực bay trên hệ thống chính thức của Bộ Quốc phòng trước khi thực hiện hoạt động bay; tuân thủ đầy đủ quy trình xin cấp phép bay theo quy định của pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm, không thực hiện các hành vi bay tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Việc chấp hành nghiêm các quy định về quản lý tàu bay không người lái không chỉ là trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân, tổ chức mà còn là hành động thiết thực góp phần bảo đảm an toàn hàng không, bảo vệ chủ quyền vùng trời và giữ vững ổn định xã hội.