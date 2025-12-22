9X khởi nghiệp nuôi chim cút, lãi hơn 200 triệu đồng/năm

Sinh ra trong một gia đình nông dân thuần túy, từ nhỏ anh Nguyễn Quang Linh (SN 1994), trú tại thôn 3 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị đã sớm đam mê với nghề nông. Tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, anh may mắn được nhận vào làm trong một cơ quan nhà nước, đó là ước mơ của nhiều bạn trẻ cùng trang lứa thời điểm đó.

Tuy nhiên, đầu năm 2021, anh Linh quyết định nghỉ việc để bắt đầu lại từ con số 0. Anh khởi nghiệp với mô hình nuôi chim cút thương phẩm khiến người thân và bạn bè không khỏi ngỡ ngàng.

"Từ lâu tôi đã ấp ủ xây dựng một mô hình chăn nuôi quy mô bài bản. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu thấy nuôi chim cút có tiềm năng, cùng lợi thế đất vườn của gia đình rộng nên tôi xin nghỉ việc để theo đuổi đam mê nông nghiệp của mình”, anh Linh kể.

Bên trong trang trại nuôi chim cút của anh Linh. Ảnh: H.S

Sau khi nghỉ việc, anh Linh mạnh dạn vay khoảng 600 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua lứa chim cút đầu tiên.

"Tôi chọn chim cút vì đây là loài dễ nuôi, vòng đời ngắn, trứng và thịt được thị trường ưa chuộng, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm sạch", anh chia sẻ. Dù đã tìm hiểu và đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy không hề dễ dàng. Nhiều đêm anh mất ngủ vì chim bị bệnh, đầu ra chưa ổn định, trứng không tiêu thụ được.

Không chấp nhận thất bại, anh tự mày mò áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cải tiến hệ thống thông gió, máng ăn, mật độ nuôi nhằm giảm thiểu dịch bệnh và bảo đảm sức khỏe đàn chim.

Anh cũng nghiên cứu thêm về sinh lý đẻ trứng, chế độ dinh dưỡng theo từng giai đoạn và quy trình nuôi khép kín để giảm chi phí. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ, tỷ lệ hao hụt giảm dần, năng suất trứng tăng lên ổn định qua từng tháng.

Từ chăn nuôi nhỏ lẻ ban đầu, đến nay anh Linh đã phát triển trang trại lên quy mô gần 15.000 con chim cút, mỗi ngày cung ứng cho thị trường hàng nghìn quả trứng. Sản phẩm được thu gom, đóng gói và phân phối cho các chợ, cửa hàng, đầu mối trong tỉnh.

Anh Linh thu gom trứng chim cút để bán cho thương lái. Ảnh: H.S

Nhờ mô hình nuôi chim cút, mỗi năm trang trại của anh Linh đạt doanh thu 700-800 triệu đồng, lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, trang trại còn tạo việc làm thời vụ cho một số lao động địa phương.

Theo anh Linh, yếu tố quan trọng nhất khi nuôi chim cút là giữ chuồng trại luôn sạch sẽ, thông thoáng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho ăn đúng giờ.

“Từ lúc nuôi đến khi chim bắt đầu đẻ trứng chỉ khoảng 50 ngày. Thời gian khai thác trứng kéo dài từ 8-9 tháng, sau đó phải thay đàn mới để bảo đảm năng suất”, anh Linh cho biết.

Khi mô hình đã vận hành ổn định, anh tiếp tục đầu tư cải thiện chuồng trại, hướng đến mở rộng quy mô và đa dạng hóa sản phẩm. Thời gian tới, anh dự định nâng tổng đàn lên khoảng 25.000 con, đăng ký nhãn hiệu trứng cút và từng bước xây dựng chuỗi tiêu thụ ổn định, bền vững.

“Mô hình nuôi chim cút của anh Linh là hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đây cũng là mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của xã. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân phát triển các mô hình nông nghiệp sạch”, bà Trần Thị Ngọc Trâm, Chủ tịch UBND xã Cam Hồng, nhận xét.