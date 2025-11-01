Chợ Nhà Xanh – nơi ‘săn đồ rẻ’ nhưng khiến nhiều người giật mình khi biết nguồn gốc hàng hóa

Nhắc tới khu vực Cầu Giấy – Hà Nội, nhiều sinh viên sẽ nghĩ ngay đến chợ Nhà Xanh, một khu chợ nhỏ nhưng luôn tấp nập, náo nhiệt từ sáng đến tối. Đây được xem là điểm mua sắm "ruột" của sinh viên bởi giá rẻ, dễ chọn, dễ mua. Tuy nhiên, đi cùng danh hiệu "thiên đường quần áo giá rẻ" lại là câu hỏi vẫn chưa có lời đáp dứt khoát: "Chợ Nhà Xanh có thật sự là nơi mua đồ hợp lý, hay đang trở thành điểm buôn bán quần áo hàng nhái, hàng kém chất lượng?"

Cổng chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) – khu chợ quen thuộc của sinh viên với nhiều quầy quần áo giá rẻ.

Chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ lâu được biết đến như một điểm đến quen thuộc của sinh viên các trường đại học lân cận. Với lợi thế giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng và cập nhật nhanh theo xu hướng thời trang, nơi đây luôn thu hút một lượng lớn người mua, đặc biệt vào buổi chiều và tối. Chỉ với số tiền từ 100.000 -200.000 đồng, sinh viên đã có thể sở hữu một chiếc áo phông, áo croptop hay khoác jeans hợp thời. Điều này đáp ứng rất đúng tâm lý chung của sinh viên, thu nhập chưa cao nhưng luôn muốn được mặc đẹp và thay đổi phong cách linh hoạt theo từng mùa.

Không khí mua bán nhộn nhịp tại chợ Nhà Xanh – nơi tập trung quần áo giá rẻ dành cho sinh viên.

Thế nhưng, đi liền với sự phong phú về kiểu dáng và giá thành rẻ là vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. Chỉ cần dạo một vòng quanh chợ, người mua dễ dàng bắt gặp những chiếc áo in logo của các thương hiệu nổi tiếng như "Miu Miu", "Adidas", "Nike" với mức giá chỉ dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng. Trong khi đó, những sản phẩm chính hãng của các thương hiệu này thường có giá từ 1-3 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Sự chênh lệch giá rất lớn cho thấy phần lớn những món đồ này thực chất là hàng nhái mẫu, hàng sao chép thương hiệu hoặc hàng nhập trôi nổi từ các nguồn không rõ ràng. Chất lượng quần áo vì vậy thường không ổn định: có những chiếc áo chỉ sau một đến hai lần giặt đã bị bai form, xù lông hoặc phai màu.

Một số mẫu áo gắn logo "Miu Miu" bán tại chợ Nhà Xanh với giá chỉ từ 100.000 – 200.000 đồng. Dễ thấy đường may, chất vải và logo thêu không đồng đều, cho thấy đây là hàng nhái chứ không phải sản phẩm chính hãng.

Logo thương hiệu YSL (bên phải) bị đạo nhái trắng trợn thành logo ở bên trái.

Khăn in kiểu dáng Dior được bày bán tại chợ với giá chỉ 50.000 đồng.

Chia sẻ về trải nghiệm mua sắm tại chợ Nhà Xanh, bạn Hà Phương Ngân ( 20 tuổi ) sinh viên năm ba Đại học Sư Phạm Hà Nội, cho biết: "Lần đầu mình mua một chiếc áo sweater ở đây vì thấy treo logo ‘Nike’ trông khá đẹp, giá chỉ 150 nghìn. Nhưng mặc được khoảng một tháng thì hình in bị nứt và vải bai rất nhanh. Từ đó là mình thấy đồ ở trong chợ nhà Xanh hầu như đều kém chất lượng."

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo ( 21 tuổi ), sinh viên Đại học Thương mại, lại bày tỏ quan điểm khác: "Mình biết rõ phần lớn đồ ở đây là hàng nhái nên mình hạn chế mua những món có logo thương hiệu. Nếu lựa chọn kỹ thì chợ Nhà Xanh vẫn có rất nhiều loại quần áo không gắn thương hiệu, chất lượng ổn và đường may cũng khá chắc chắn. Giá chỉ tầm 80 đến 200 nghìn, phù hợp với sinh viên như bọn mình. Mình không đặt nặng chuyện đồ hiệu, miễn là mặc đẹp, thoải mái và hợp túi tiền."

Áo in logo biến tấu theo phong cách Adidas, bán với giá rẻ tại chợ – dấu hiệu rõ ràng của hàng nhái.

Những chia sẻ trên cho thấy rằng vấn đề không hoàn toàn nằm ở chợ Nhà Xanh, mà nằm ở cách lựa chọn và mục đích mua sắm của người tiêu dùng. Quần áo tại đây có thể là lựa chọn tiết kiệm và hợp lý nếu người mua biết xem kỹ chất lượng vải, đường may và không chạy theo thương hiệu giả. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng vào giá rẻ và nhãn mác, rất dễ mua phải hàng nhanh hỏng và kém bền.

Như vậy, chợ Nhà Xanh vừa mang dáng dấp của một "thiên đường quần áo giá rẻ", vừa tiềm ẩn nguy cơ hàng nhái và hàng kém chất lượng. Điều quan trọng không nằm ở nơi bán mà nằm ở chính sự tỉnh táo của người mua. Nếu biết lựa chọn cẩn thận và mua sắm có hiểu biết, chợ Nhà Xanh vẫn sẽ là một điểm đến gần gũi, tiện lợi và phù hợp với túi tiền của sinh viên Hà Nội.