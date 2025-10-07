Ông Trump lại tuyên bố áp thuế thêm một mặt hàng kể từ ngày 1/11

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Hai, ông Trump cho biết:

“Bắt đầu từ ngày 1/11/2025, tất cả xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ từ các quốc gia khác sẽ bị áp mức thuế 25%.”

Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra liên bang khởi động hồi tháng 4 theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại. Đây là điều khoản cho phép chính phủ Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Theo ông Trump, chính sách thuế mới nhằm bảo vệ các nhà sản xuất xe tải nội địa như Peterbilt và Kenworth (thuộc tập đoàn PACCAR). Ngay sau thông báo, cổ phiếu PACCAR (NASDAQ: PCAR) tăng giá, trong khi cổ phiếu Ford (NYSE: F) cũng tăng nhẹ, phản ánh kỳ vọng rằng các hãng nội địa sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn nhờ thuế suất mới.

Xe tải là mặt hàng tiếp theo bị đánh thuế

Tại sao mục tiêu chính lại là xe tải từ Mexico?

Mỹ hiện nhập phần lớn xe tải hạng trung và hạng nặng từ Mexico. Quốc gia này đã trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của ngành ô tô Bắc Mỹ nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ – Mexico – Canada (USMCA).

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe buýt, xe tải và rơ-moóc Mexico (Anpact), năm 2024 nước này đã xuất khẩu tổng cộng 159.466 xe tải hạng nặng, trong đó 95,5% được chuyển sang Mỹ. Các thương hiệu thành viên của Anpact gồm nhiều tên tuổi lớn như Freightliner, Kenworth, Navistar, Hino, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, Isuzu, MAN SE…

Theo quy định của USMCA, xe tải hạng trung và hạng nặng có thể lưu thông trong khu vực Bắc Mỹ mà không bị đánh thuế nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt: ít nhất 64% giá trị xe phải được sản xuất trong khu vực, tỷ lệ này sẽ tăng lên 70% trong những năm tới.

Thuế mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến xe từ các nước đối tác?

USMCA quy định các bộ phận cốt lõi như động cơ, trục và hộp số phải có ít nhất 75% giá trị nội khối, và 70% thép, nhôm phải được sản xuất tại Bắc Mỹ. Nếu không đáp ứng các tiêu chí này, xe nhập khẩu sẽ bị áp thuế nhập khẩu tiêu chuẩn.

Điều này có nghĩa là mức thuế 25% mà ông Trump vừa công bố có thể áp dụng với cả những xe tải đến từ Mexico hoặc Canada nếu chúng không đáp ứng đủ tiêu chí nội khối. Đây là động thái có thể tạo ra cú hích lớn cho các hãng sản xuất Mỹ, đồng thời làm tăng chi phí cho các nhà nhập khẩu vốn phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất ở Mexico.

Trước đó, ông Trump từng hé lộ kế hoạch áp thuế từ ngày 1/10, nhưng quyết định mới đã dời mốc sang 1/11/2025. Đây là bước đi mới nhất trong chiến lược thương mại của ông nhằm khuyến khích sản xuất trong nước và giảm nhập khẩu.