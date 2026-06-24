Nông dân xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh trồng cây gì mà giàu có hẳn lên, có bộ sưu tập "bảng vàng" đáng nể phục?

Nông dân học Bác Hồ từ điều giản dị, việc làm cụ thể nhất

Trong căn nhà khang trang, ông Dũng mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một nụ cười hiền hậu. Khi được hỏi về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Dũng chia sẻ một cách chân thành:

“Với tôi, học Bác không cần những việc gì quá to tát. Đó đơn giản chỉ là sống lương thiện, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, biết vượt khó để làm giàu chính đáng và sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh từ một hộ khó khăn, ông đã vươn lên trở thành tấm gương sáng về sản xuất kinh doanh giỏi và đạt thành tích trong cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc. Vân Nguyễn

Chính quan niệm sống thực tế này đã trở thành kim chỉ nam giúp ông thay đổi cuộc đời.

Trước đây, với vỏn vẹn 1 ha ruộng, gia đình ông chỉ canh tác một vụ lúa duy nhất. Thu nhập bấp bênh, cái đói, cái nghèo cứ đeo bám, có những thời điểm gia đình rơi vào cảnh thiếu ăn.

Không cam chịu số phận, ông Dũng bắt đầu thực hiện cuộc "cách mạng" trên chính thửa ruộng của mình thông qua tinh thần học hỏi và lao động không mệt mỏi.

Thâm canh, cơ giới hóa và học hỏi từ mạng xã hội

Nhận thấy canh tác truyền thống không còn hiệu quả, ông Dũng mạnh dạn chuyển đổi từ 1 vụ lên 3 vụ lúa/năm. Nhờ tính tiết kiệm và cần cù, ông tích lũy dần và mở rộng diện tích sản xuất lên 3 ha, ngoài ra ông còn trồng 0,6 ha tre tứ quý lấy măng.

Ngoài trồng lúa 3 vụ/năm trên diện tích sản xuất 3 ha, ông còn trồng 0,6 ha tre tứ quý lấy măng. Ảnh: ĐVCC

Điểm khác biệt giúp ông Dũng thành công chính là tinh thần "lao động sáng tạo". Ông không chỉ làm việc bằng cơ bắp mà còn bằng trí tuệ.

Cơ giới hóa toàn diện, ông đầu tư máy phun thuốc trừ sâu và máy gặt đập liên hợp. Điều này không chỉ giúp chăm sóc lúa kịp thời, tránh sâu rầy phá hoại mà còn giúp giảm tối đa chi phí thuê nhân công, tối ưu hóa lợi nhuận.

Chủ động cập nhật công nghệ, thay vì làm theo kinh nghiệm cũ, ông chịu khó đọc báo, xem đài và sử dụng mạng xã hội để học tập các mô hình nông nghiệp hiệu quả. Từ đó, ông chọn lọc những kỹ thuật tiên tiến nhất để áp dụng vào thực tế địa phương.

Ông Dũng chia sẻ: “Kết quả thật vụ lúa năm nay và thu nhập từ măng tre gia đình tôi thu về khoảng 600 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tôi không chỉ trả hết nợ vay ngân hàng mà còn nuôi dưỡng 2 con ăn học thành tài tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh”.

Một điển hình cần nhân rộng

Đánh giá về tấm gương của ông Nguyễn Văn Dũng, ông Lê Thành Trung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Thuận cho biết:

"Ông Dũng không chỉ là một hội viên gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật mà còn là "đầu tàu" trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Từ các nội dung học tập và làm theo Bác do Hội triển khai, ông đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.

Những đóng góp của ông không chỉ nằm ở con số kinh tế, mà còn ở tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Ông luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và giúp đỡ các hội viên khác cùng vươn lên thoát nghèo".

Theo Hội Nông dân xã, sự chuyển biến tích cực trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương có đóng góp không nhỏ từ những điển hình như ông Dũng

Nhận thấy canh tác truyền thống không còn hiệu quả, ông Dũng mạnh dạn chuyển đổi từ 1 vụ lên 3 vụ lúa/năm. Ảnh: ĐVCC

Ông là điển hình cho thấy: Khi người nông dân biết kết hợp giữa đức tính cần cù truyền thống với tư duy khoa học hiện đại, họ hoàn toàn có thể làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương.

Với những nỗ lực không ngừng, ông Dũng đã sở hữu một "bảng vàng" thành tích: Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận thành tích trong cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc Lần thứ VI (2014 - 2015).

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh: Danh hiệu “Điển hình lao động sáng tạo” tỉnh lần thứ I, năm 2023. Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh: Thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào và công tác hội giai đoạn 2020 - 2025.