Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, đây là sản phẩm nhà nhà đua nhau mua

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 13:37 PM (GMT+7)

Lượng tiêu thụ của mỗi người Việt Nam trong mỗi tháng tăng 15% so với năm 2018.

Tổng cục Thống kê đã tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Kết quả cho thấy, trong năm qua, lượng trứng tiêu thụ tại Việt Nam tăng lên đáng kể. Tính trung bình, mỗi người Việt Nam ăn 4,6 quả trứng trong một tháng, tăng 15% so với năm 2018.

Tiêu thụ trứng cao nhất là tại khu vực thanh thị với 4,7 quả/người/tháng, nhỉnh hơn so với trung bình cả nước.

Ngoài tăng ăn trứng, khảo sát còn cho thấy các hộ gia đình có xu hướng giảm dần việc tiêu thụ tinh bột, như việc lượng gạo tiêu thụ bình quân một người một tháng giảm dần qua các năm, từ 9,7 kg/người/tháng năm 2010 xuống còn 8,1 kg/người/tháng năm 2018 và chỉ còn 7,6 kg/người/tháng năm 2020.

Các hộ gia đình sống ở vùng nông thôn thường tiêu thụ nhiều gạo hơn so với các hộ gia đình thành thị (8,5 so với 6,1 kg/người/tháng). Những hộ gia đình thuộc nhóm nghèo nhất có lượng gạo tiêu thụ cao hơn so với những hộ gia đình thuộc nhóm khá giả nhất (9,0 so với 6,6 kg/người/tháng).

Lượng tiêu thụ thịt các loại có xu hướng tăng nhẹ qua các năm, từ 1,8 kg/người/tháng năm 2010 lên 2,3 kg/người/tháng năm 2020.

Tiêu thụ trứng tăng mạnh

Lượng tiêu thụ rượu bia có dấu hiệu tăng nhẹ trong năm 2020, từ 0,9 lít/người/tháng năm 2018 lên 1,3 lít/người/tháng năm 2020. Lượng tiêu thụ mặt hàng này của nhóm hộ gia đình khá giả nhất cũng cao hơn so với nhóm hộ gia đình nghèo nhất (2,4 so với 1,3 lít/người/tháng).

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các đợt giãn cách xã hội nên trứng được các hộ gia đình ưa chuộng sử dụng để bổ sung dinh dưỡng thay các thực phẩm tươi sống như thịt, tôm hay cá.

Tình hình tiêu thụ trứng không chỉ tăng cao tại Việt Nam, trước đó, dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Urner Barry tại Mỹ cho thấy, giá bán buôn loại trứng "Midwest large" tại quốc gia này đạt mức giá cao nhất mọi thời đại là 3,09 USD một tá (12 quả) vào ngày 26/3, tăng gấp 3 lần so với đầu tháng 3 trước thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19.

Nguồn: http://danviet.vn/covid-19-bung-phat-tai-viet-nam-day-la-san-pham-nha-nha-dua-nhau-mua-502021187...Nguồn: http://danviet.vn/covid-19-bung-phat-tai-viet-nam-day-la-san-pham-nha-nha-dua-nhau-mua-50202118713382160.htm