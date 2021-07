Thứ quả trước rụng đầy sân không ai thèm nhặt, nay là đặc sản nửa triệu/kg

Không ai nghĩ rằng đây là đặc sản đặc đó, có khi lên tới 500-600 nghìn đồng/kg.

Cây bàng gắn với tuổi thơ rực rỡ của tuổi học trò, là cây che nắng ở sân trường và nhiều con đường từ vùng quê đến thành thị. Hình ảnh lá bàng rụng đầy sân mỗi buổi đến trường chắc hẳn là hình ảnh không thể nào quên với nhiều thế hệ.

Quả bàng có màu xanh, khi chín chuyển sang màu vàng rồi rụng xuống, nó có vị chua chua, ngọt ngọt, chát chát. Bên trong hạt có lớp nhân trắng ngọt, bùi bùi.

Ít ai nghĩ rằng món ăn của tuổi thơ giờ đây lại trở thành đặc sản hấp dẫn của vùng đất Côn Đảo được nhiều người biết đến, đó là mứt hạt bàng.

Ở Côn Đảo, cây bàng được trồng khắp nơi. Những cây bàng cổ thụ ở đây to hai người ôm không xuể, hạt bàng ở đây cũng có kích thước to hơn so với hạt bàng trồng ở những nơi khác. Nhiều người dân ở đây đi gom hạt bàng bán cho các đầu mối cũng kiếm được một khoản thu nhập kha khá. Đến mùa, những bao hạt bàng được trải rộng trên vỉa hè, trải rộng trên vỉa hè.

Chị Giang (một đầu mối thu gom hạt bàng ở Côn Đảo) cho biết hạt bàng sau khi thu mua phải phơi vài nắng, cho tới khi hạt thật khô rồi mới đem đi chế biến. Để làm ra được mứt hạt bàng, quá trình chế biến không quá phức tạp nhưng đòi hỏi phải làm thật cẩn thận. Khi chặt đôi quả, dao không được sâu quá mà chỉ cắt một phần rồi dùng tay để lấy từng hạt ra, đảm bảo hạt bàng phải lấy ra được nguyên vẹn. Từng hạt, từng hạt được lấy ra theo phương thức thủ công như thế.

Hạt bàng sau đó được rang lên, rồi chế biến thành mứt, có 2 loại mứt hạt bàng là mứt vị ngọt và vị mặn.

Hạt bàng Côn Đảo đến mùa thường mập, chắc, ăn có vị beo béo rất dễ chịu. Lớp vỏ óng ánh mang đến cái ngòn ngọt cay the tinh tế khi ngào đường hay mằn mặn kích thích của kiểu rang muối.

Tại Côn Đảo, mức giá có thể dao động từ 450-500 nghìn đồng/kg và khi về thành phố thì có thể "nhỉnh" hơn đôi chút. Trái mùa, thời tiết khắc nghiệt, mứt hạt bàng có khi lên đến 500.000-600.000 đồng/kg vẫn không có đủ bán cho du khách. Tuy có đắt nhưng với những ai sành ăn thì đây lại là món quà vặt vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng.

