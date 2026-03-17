Con nai ở Nghệ An cho cặp nhung “khủng” gần 17kg, trông như bông hoa mào gà, khách chốt giá 125 triệu đồng

Anh Nguyễn Cảnh Sinh (SN 1994, trú tại xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An) vừa cắt và bán thành công một cặp nhung nai có trọng lượng lên tới 16,69kg cho khách hàng tại Hà Tĩnh với mức giá 125 triệu đồng. Đây là một trong những cặp nhung nai có trọng lượng “siêu khủng” được thu hoạch trên địa bàn.

Theo anh Sinh, con nai đặc biệt này được anh mua từ một hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk cách đây 2 năm với giá gần 350 triệu đồng. Thời điểm anh Sinh mua về con nai khoảng 7 tuổi.

Anh Sinh ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An đã phải gây mê cho con nai khi cắt cặp nhung "siêu khủng".

Sau thời gian chăm sóc, con nai nay đã bước sang tuổi thứ 9 và cho ra cặp nhung có trọng lượng “siêu khủng”. Cặp nhung nai cũng có hình dáng độc đáo giống hoa mào gà. Đây cũng là lần cắt nhung có trọng lượng lớn nhất kể từ khi anh Sinh bắt đầu nuôi con nai này.

Theo chia sẻ của anh Sinh, con nai này đã cắt lộc nhiều lần. Tuy nhiên, lần này cặp nhung đạt trọng lượng lớn nhất, gần 17kg. Nhiều người trong nghề đánh giá đây là cặp nhung rất hiếm gặp.

Thông tin về cặp nhung nai “siêu khủng" nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Nhiều người từ các tỉnh như Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Gia Lai, Thanh Hóa, Hà Nội... đã tìm đến tận nơi để tận mắt chứng kiến.

Cặp nhung nai có trọng lượng gần 17kg được anh Sinh ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An bán với giá 125 triệu đồng.

Quá trình cắt nhung nai, để đảm bảo an toàn cho con vật, người thực hiện, gia đình anh Sinh đã phải sử dụng thuốc mê và huy động nhiều người hỗ trợ để thực hiện. Sau khi cắt, cặp nhung được bảo quản, chuyển giao cho khách hàng đã đặt mua từ trước.

Anh Sinh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nuôi, thu mua hươu, nai giống. Trang trại của anh đang duy trì đàn hươu, nai hơn 100 con, chủ yếu để khai thác nhung và cung cấp con giống cho thị trường. Thời gian tới, anh Sinh sẽ tiếp tục đầu tư phát triển đàn nai, hươu theo hướng bài bản để khai thác nhung phục vụ người tiêu dùng.

Những năm trở lại đây, nhiều hộ dân tại xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ đã mạnh dạn đầu tư nuôi hươu, nai lấy nhung, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nghề nuôi hươu, nai lấy nhung cũng là một hướng phát triển kinh tế được địa phương khuyến khích phát triển.