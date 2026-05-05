Chốt giá vàng hôm nay ngày 5/5 đảo chiều giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 5/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 5/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 165 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 5/5, giá vàng trong nước ngày 5/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 5/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 5/5, đảo chiều giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/5, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 5/5, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 162 –165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 162 – 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 5/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/5 giảm với giá vàng giao ngay giảm 6 USD/ounce, xuống mức 4.564 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.533 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm giá, tụt xa mốc 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới chịu áp lực giảm giá mạnh trong bối cảnh hàng loạt yếu tố vĩ mô bất lợi cùng lúc xuất hiện. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và giá dầu leo thang đã làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý, bất chấp rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, ở góc nhìn dài hạn, nhiều ý kiến vẫn giữ quan điểm tích cực với kim loại quý.

Ông Nitesh Shah - Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và vĩ mô của WisdomTree - cho rằng, những biến động ngắn hạn không làm thay đổi nền tảng cơ bản của thị trường. Theo ông, rủi ro sai lầm chính sách của các ngân hàng trung ương, cùng áp lực lạm phát và nguy cơ suy thoái, sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Chuyên gia này dự báo giá vàng có thể hướng tới mốc 5.500 USD/ounce vào đầu năm 2027, nhờ nhu cầu đầu tư bền vững và vai trò trú ẩn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.570 USD/ounce (tương đương khoảng 145,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 5/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 5/5, giá vàng ngày 6/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.