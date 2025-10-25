Cô gái tính tiền ôm với chồng sắp cưới

Theo giải thích của cô, trong khi chụp ảnh cưới, chàng trai đã ôm "cô dâu" mấy lần và hành động đó cần phải được tính phí. Câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội và gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi, thu hút 23 triệu lượt xem.

Anh Wan, ở Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, quen cô gái qua mai mối năm ngoái. Họ đã đính hôn vào tháng 1 và dự định tổ chức đám cưới ngày 29/11. Nhà trai đã đưa 200.000 tệ tiền thách cưới cùng bộ trang sức "tứ kim" (bốn món vàng). Hai bên cũng đã chụp ảnh cưới, đặt tiệc khách sạn và thông báo cho họ hàng.

Tuy nhiên, cận kề ngày cưới cô gái đột ngột hủy hôn. Người mai mối tiết lộ lý do cô gái chê anh Wan "quá thật thà, lương thấp". Người này cũng thừa nhận việc tính "phí ôm" của cô gái là vô lý và cảm thấy rất ngại với nhà trai. "Tôi mai mối hơn 1.000 cặp, chỉ nhà này nhiều vấn đề nhất", bà mối nói.

Cha cô gái cũng thừa nhận việc con mình tính "phí ôm". Sau thỏa thuận, gia đình này đã hoàn trả 170.500 tệ tiền mặt cho nhà anh Wan.

Tiền thách cưới (sính lễ) là khoản nhà trai đưa cho nhà gái trước đính hôn tại Trung Quốc, để cảm ơn cha mẹ cô gái vì công nuôi dưỡng. Khoản tiền này thường dao động 100.000 - 500.000 tệ, tạo gánh nặng tài chính lớn cho nhà trai.

Chênh lệch giới tính khiến số tiền thách cưới bị đẩy lên ngày càng cao, vượt quá khả năng của nhiều gia đình nông thôn, đẩy nam giới vào thế bất lợi khi tìm vợ. Báo chí Trung Quốc cũng thường xuyên đưa tin các vụ phụ nữ hủy hôn nhưng không trả lại sính lễ.

Tiền thách cưới trở thành gánh nặng nhiều đàn ông ở Trung Quốc muốn lấy vợ. Ảnh minh họa: News

Tòa án cấp cao tỉnh Giang Tô từng xử lý vụ "quỵt" tiền sính lễ. Ông Ding quen bà Li qua mai mối. Nhà gái yêu cầu sính lễ 166.000 tệ và một ôtô. Ông Ding đáp ứng. Sau đính hôn, bà Li trì hoãn rồi hủy hôn, chỉ trả ôtô. Tòa phán quyết bà Li phải trả lại toàn bộ tiền thách cưới vì hai bên chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống.

Năm ngoái, một người đàn ông ở Hồ Nam cũng kiện bạn gái cũ và cha cô ra tòa vì họ từ chối trả lại 230.000 tệ sính lễ. Tòa yêu cầu gia đình cô gái trả tiền trong 15 ngày nhưng họ không thực hiện, khiến người đàn ông phải nhờ truyền thông can thiệp.