Bão số 10 gây thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng, 51 người chết và mất tích

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo về tình hình thiệt hại do bão số 10.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, tính đến 6h ngày 1/10, bão số 10 kèm mưa lũ, sạt lở và giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề tại 19 tỉnh, thành phố từ Lào Cai đến Đà Nẵng.

Thiệt hại về người: Có 29 người chết, nhiều nhất ở Ninh Bình (9), Thanh Hóa (4), Quảng Trị (3), Lào Cai (3). Ngoài ra 22 người mất tích, tập trung tại Lào Cai (4), Tuyên Quang (4), Quảng Trị (9). Tổng cộng 139 người bị thương. Đáng chú ý, 8 ngư dân trên tàu BĐ 97258 TS (Gia Lai) đã mất liên lạc từ ngày 27/9.

Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bão số 10 khiến 91 ngôi nhà sập, đổ; hơn 144.700 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái (Hà Tĩnh 90.990, Nghệ An 46.119); hơn 20.100 nhà bị ngập, nhiều nhất tại Thanh Hóa (8.850), Lào Cai (4.208).

Thiệt hại nghiêm trọng ở lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, 34.389 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó Nghệ An 10.542 ha, Thanh Hóa 7.540 ha. 1.105 con gia súc, 179.021 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Diện tích thủy sản thiệt hại lên tới 9.985 ha, riêng Nghệ An chiếm hơn 6.400 ha.

Các tỉnh xuất hiện 22 sự cố đê điều tại Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Giao thông bị ảnh hưởng với 1.272 điểm ngập lụt, sạt lở; 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến hoãn. 19.472 m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở, trong đó Thừa Thiên Huế tới 15.900 m.

6.406 cột điện gãy, đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện; đến nay đã khôi phục cho hơn 1,38 triệu khách hàng. 1.837/8.199 trạm BTS mất liên lạc, song nhờ roaming giữa các nhà mạng, không xã nào mất liên lạc hoàn toàn. 1.076 điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó riêng Nghệ An 480 điểm, Hà Tĩnh 427.

Riêng tại Hà Nội, mưa lớn gây ngập 65 điểm, có nơi ngập sâu 1m, khiến giao thông tê liệt cục bộ; học sinh toàn thành phố phải nghỉ học ngày 1/10.

Thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính hơn 8.016 tỷ đồng, nặng nề nhất là Hà Tĩnh với 6.000 tỷ đồng, Nghệ An 1.426 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài, nhiều sông vượt báo động, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25/9 đến sáng 01/10, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đã gây ra tình trạng lũ trên nhiều sông, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.

Diễn biến mưa: Trong ngày 28–29/9, nhiều địa phương như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến 150–250 mm; một số trạm ghi nhận mưa đặc biệt lớn như Vân Hồ (Hà Nội) 414 mm, Hồ Đống Đa (Hà Nội) 366 mm, Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 340 mm.

Đêm 29–30/9, mưa tập trung tại Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang với lượng 40–80 mm; nhiều nơi ghi nhận trên 100 mm.

Tính chung đợt mưa (25/9–01/10), lượng mưa phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Một số trạm có mưa rất lớn: Xuân Bình (Thanh Hóa) 836 mm, Bạch Mã (Huế) 857 mm, Tà Si Láng (Lào Cai) 685 mm.

Dự báo ngày và đêm 1/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to 20–40 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Tình hình lũ trên các sông, tại Tuyên Quang, sông Lô ở Hà Giang mực nước 105,66 m, cao hơn báo động 3 tới 2,66 m, vượt lũ lịch sử 0,09 m; sông Gâm tại Chiêm Hóa trên BĐ3 5,18 m, đang lên.

Tại Lào Cai, sông Thao đạt đỉnh 83,44 m ngày 30/9, hiện đang xuống; tại Yên Bái 33,69 m, vẫn trên BĐ3.

Nhiều sông ở Thanh Hóa vượt BĐ2–BĐ3, đáng chú ý sông Bưởi tại Kim Tân 14,33 m, cao hơn BĐ3 tới 2,33 m, vượt lũ lịch sử 0,08 m. Nghệ An, sông Lam tại Yên Thượng 9,46 m, trên BĐ3 0,46 m, đang lên; sông Cả tại Con Cuông và Chợ Tràng vẫn ở mức BĐ2. Ninh Bình, sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt đỉnh 4,88 m, cao hơn BĐ3 0,88 m.

Hà Tĩnh, sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố đều đã xuống dưới BĐ1 sau khi đạt đỉnh cao trong ngày 30/9.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong ngày 01/10, đề nghị các địa phương miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục theo dõi sát sao và triển khai biện pháp phòng tránh.