Hơn 1.000 trường học bị hư hỏng nặng sau bão số 10

Bộ GD&ĐT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 (bão Bualoi) của ngành GD&ĐT.

Phần mái dãy nhà làm việc và phòng chức năng của Trường Tiểu học Đà Sơn, Nghệ An bị hư hỏng nặng sau bão số 10. Ảnh: BÁO VÀ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH NGHỆ AN

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, đến nay, một số địa phương rất may mắn là chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều trường học bị hư hỏng nặng, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Tại Thừa Thiên Huế, 134 trường học bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 1,1 tỉ đồng; một số điểm trường vùng trũng phải tạm nghỉ học.

Tại Quảng Trị, nhiều trường bị tốc mái, sập tường rào, hư hỏng thiết bị; học sinh toàn tỉnh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại Hà Tĩnh, 412 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại khoảng 428,95 tỉ đồng; học sinh toàn tỉnh nghỉ học.

Tại Nghệ An, 483 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 300 tỉ đồng; học sinh toàn tỉnh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại Thanh Hóa, 30 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại đang được thống kê; học sinh nghỉ học ngày 29-9, các ngày sau do cơ sở giáo dục chủ động quyết định theo diễn biến thời tiết.

Trước đó, để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành liên tiếp 3 công điện về việc chủ động ứng phó với bão.

Bộ GD&ĐT đã thành lập nhóm thông tin trực tuyến với đại diện các Sở GD&ĐT vùng chịu ảnh hưởng để cập nhật, trao đổi thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo. Các địa phương nghiêm túc triển khai chế độ ứng trực 24/24, vừa tập trung khắc phục hậu quả bão số 9, vừa chủ động phương án ứng phó bão số 10.

Bộ GD&ĐT đã và đang tiếp tục chỉ đạo các Sở GD&ĐT theo dõi sát diễn biến bão, báo cáo thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả để sớm ổn định việc dạy và học.