Chú cá vàng siêu béo bất ngờ "nổi như cồn" trên MXH, có người chi trăm triệu để mua

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 05:00 AM (GMT+7)

Rocky the red Oranda được cho là loài cá vàng lớn nhất ở Anh. Chú cá vàng siêu béo Rocky nổi tiếng thời gian qua được nhiều người trả vài nghìn đô để rước về nhà.

Rocky the red Oranda được cho là loài cá vàng lớn nhất ở Anh. Chú cá vàng Rocky thuộc loài Rocky the red Oranda này đã được nhiều nhà sưu tầm ra giá hỏi mua do kích thước lớn và mức độ quý hiếm.

Chú cá có kích thước lớn hơn rất nhiều so với những con cá vàng khác (Nguồn: Dailymail)

Bạn sẽ cần một chiếc bể cá lớn - và tất nhiên là cả số dư ngân hàng tương đối - nếu bạn muốn đưa Rocky về nhà để chăm sóc. Ngay sau khi xuất hiện trên một số trạng mạng xã hội, Rocky đã trở thành con cá cực kỳ được thèm muốn trong số các nhà sưu tập cá vàng.

Chú cá vàng màu đỏ cam Rocky dài 15 cm, có bề rộng 10 cm và nặng gần 1,2 kg. Con cá ba năm tuổi vô cùng quý hiếm do kích thước lớn và thuộc giống cá vàng đầu lân, là loài bản xứ ở Nhật Bản và Trung Quốc, với đặc trưng là khối u gồ lên trước trán.

Nhiều người sẵn sàng bỏ ra gần 6.000 USD để mua con cá vàng khổng lồ này (Nguồn: Dailymail)

Dù khối u này rất nổi bật, nó lại có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho cá vàng đầu lân, bởi tầm nhìn của con cá có thể giảm sút nếu khối u phát triển che hết mắt. Dù có vẻ không phù hợp với các loài cá sống dưới nước, cá vàng đầu lân rất khỏe và là loài bơi lội cừ khôi.

Andy Green, chủ của Rocky, người sở hữu một cửa hàng cá cảnh ở Sutton, London cho biết nhiều người đã trả mức giá gần 6.000 USD (gần 140 triệu VND) để có được con cá. "Đây là con cá vàng lớn nhất ở Anh. So với một con cá vàng bình thường, Rocky đích thực là một gã khổng lồ", Green nói.

“Một số người thấy chúng thực sự xấu xí, đặc biệt là những con cá có đầu bong bóng. Nhưng những người khác lại cảm thấy yêu những con cá như vậy. Những con cá vàng đều có tính cách và khí chất khác nhau, điều này khiến chúng thực sự thú vị.”, Andy chia sẻ.

Nguồn: http://danviet.vn/chu-ca-vang-sieu-beo-bat-ngo-noi-nhu-con-tren-mxh-co-nguoi-chi-tram-trieu-de-m...Nguồn: http://danviet.vn/chu-ca-vang-sieu-beo-bat-ngo-noi-nhu-con-tren-mxh-co-nguoi-chi-tram-trieu-de-mua-50202016645826251.htm