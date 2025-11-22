Ác mộng hoàn tiền online: Khách dùng AI tạo ảnh lỗi, chủ shop hoảng loạn

AI chỉ mất 1 phút biến hàng tươi thành “hàng hỏng”

Trong ngày hội mua sắm tháng 11 năm nay, Chen Ming, một nhà bán hàng tại Trung Quốc đã nhận được một yêu cầu hoàn tiền từ khách hàng. Vị khách này gửi kèm hình ảnh mặt hàng bị hỏng - những quả chuối đã bị thối rữa nghiêm trọng.

Khi nhìn thấy ảnh khách gửi qua nền tảng thương mại điện tử, anh Ming không khỏi kinh ngạc. Gian hàng của anh kinh doanh trái cây online nên thường không thể gửi trái cây đã chín cho khách. Do thời gian giao hàng của sàn thương mại điện tử thường mất từ 1-3 ngày nên anh thường gửi trái cây còn xanh cho khách. Khi nhận hàng, người tiêu dùng thường phải chờ vài ngày cho trái cây chín rồi mới thưởng thức.

Anh Ming cũng chỉ ra rằng, chuối được bảo quản ít nhất một tuần trong điều kiện thời tiết mát mẻ cũng khó có thể bị thâm đen và thối rữa nặng nề như trong hình khách gửi. Anh cho biết thêm, hình ảnh quả thực rất khó phân biệt với hàng thật.

Trước đó, anh Ming xác nhận đã đích thân kiểm tra từng lô trái cây trước khi vận chuyển để đảm bảo chúng còn xanh. Vì vậy, anh cho rằng ảnh khách gửi có thể là giả. Dù vậy, nền tảng thương mại điện tử vẫn chấp nhận hoàn tiền cho khách hàng.

“Mặc dù chỉ có 20 - 30 NDT (72.000 - 108.000đ), nhưng hành vi này thật đáng phẫn nộ và đáng lo ngại, đặc biệt là khi xét đến xu hướng đang thịnh hành hiện nay”_Anh Ming nhận định.

AI có thể dễ dàng tạo một vết rách trên chiếc quần mới thông qua hình ảnh tạo sinh

Li Ran, một nhà bán hàng khác cũng cảnh giác cao độ với tình trạng người tiêu dùng làm giả ảnh hàng hóa bằng AI để yêu cầu hoàn tiền.

"Người mua đã sử dụng AI để làm giả ảnh hoa mới giao thành hoa đã thối hỏng, sau đó yêu cầu hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Trước khi chúng tôi kịp đồng ý, nền tảng thương mại điện tử đã xử lý yêu cầu hoàn tiền”_Li Ran chia sẻ.

Điều đáng nói, nhiều sàn thương mại điện tử cho phép khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà không cần trả hàng, áp dụng với một số trường hợp. Việc này càng làm dấy lên lo ngại đối với nhiều nhà bán hàng.

Phóng viên của trang Chao News đã thử nhập một bức ảnh chụp hoa thật do Li Ran cũng cấp vào phần mềm AI, sau đó yêu cầu AI biến chúng thành hoa héo. Chỉ sau khoảng 1 phút, phần mềm đã ngay lập tức tạo ra một bức ảnh cực kỳ chân thực về bó hoa đang héo.

Chỉ mất 1 phút, phóng viên đã có bức ảnh hoa héo vô cùng chân thực nhờ AI

Li Ran rất quan ngại về hiện tượng "yêu cầu hoàn tiền" bằng cách sử dụng hình ảnh giả do AI tạo ra.

“Một khi ai đó được hoàn tiền thành công theo cách này, điều đó có thể khuyến khích nhiều người khác làm theo. Là doanh nghiệp, chúng tôi luôn nỗ lực đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhưng người tiêu dùng cũng nên tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về sự trung thực”_Li Ran nhận định.

Để tránh những rủi ro như vậy, anh Ming đã tải xuống một ứng dụng giúp xác định khách mua có “lịch sử mua hàng không tốt” hay không. Ming thừa nhận rằng hiện tại không có cách nào thực sự hữu ích để xác định hình ảnh giả do AI tạo ra, vì vậy anh chỉ có thể dựa vào phương pháp này để phòng tránh.

Về phía Li Ran, cô cho biết một nền tảng bán buôn hoa đã cố gắng đưa ra biện pháp đối phó: khi xử lý dịch vụ sau bán hàng, hệ thống chỉ cho phép khách chụp ảnh thay vì chọn ảnh cũ từ album ảnh, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình ảnh giả mạo bằng AI.