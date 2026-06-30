Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Dầu thế giới đi lên, trong nước dưới 20.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần này (29/6) đi lên sau khi giảm mạnh vào tuần trước.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 29/6, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,61%, lên mức 73,15 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2,2%, ở mức 70,75 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (30/6), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h35' ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 73,15 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI quay đầu đi xuống, về mức 70,26 USD/thùng, giảm 0,69% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần đi lên sau khi các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran cho thấy thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai nước vẫn rất mong manh.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Nguyễn Huế

Nguồn tin từ Reuters vào ngày 29/6 cho biết các nhóm kỹ thuật của Iran và Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha (Qatar) trong vài ngày tới để thảo luận về việc triển khai thỏa thuận hòa bình tạm thời, sau khi các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa hai nước vào cuối tuần qua đe dọa làm chệch hướng tiến trình thực hiện thỏa thuận.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế do thị trường kỳ vọng hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục phục hồi.

Các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định lượng dầu thô xuất khẩu từ vịnh Ba Tư đang nhanh chóng phục hồi lên ít nhất 75% so với mức trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra.

Song các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn còn ít hơn nhiều so với trạng thái bình thường, điều này khiến giá dầu vẫn ở mức tương đối cao.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (30/6) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 25/6, giá xăng E5 không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít. Giá xăng E10 hạ 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.030 đồng/kg, hạ 1.650 đồng/kg.

So với kỳ điều hành 26/2 (trước khi xảy ra xung đột địa chính trị tại Trung Đông), giá xăng E5 thấp hơn 165 đồng/lít, trong khi giá xăng E10 vẫn cao hơn 96 đồng/lít và dầu diesel cao hơn 2.587 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho hay, tính đến ngày 25/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực có chung đường biên giới.