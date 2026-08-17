Cherry Nhật hơn 4 triệu đồng/trái được trồng cầu kỳ thế nào?

Theo Kyodo News, những trái cherry (anh đào) cao cấp “Sato Nishiki” đến từ tỉnh Yamagata ở vùng đông bắc Nhật Bản đã đạt mức giá kỷ lục 1,8 triệu yen/hộp (khoảng 11.500 USD) tại phiên đấu giá đầu năm nay. Với mức này, mỗi trái cherry Sato Nishiki khoảng 166 USD (4,3 triệu đồng). (Ảnh: Kyodo News)

Cherry Sato Nishiki (Nhật Bản) là một trong những loại trái cây đắt nhất thế giới. Trái anh đào Sato Nishiki có vỏ màu đỏ tươi, thịt quả mềm và mọng nước, hàm lượng đường từ 16-20 độ Brix, vị chua dễ chịu. (Ảnh: KILALA)

Tại tỉnh Yamagata, diện tích trồng anh đào khoảng 3.000 ha, lớn nhất Nhật Bản. Trong đó, giống anh đào Sato Nishiki chiếm khoảng 70% diện tích. (Ảnh: KILALA)

Anh đào Sato Nishiki được trồng trong nhà kính bằng phương pháp giả lập mùa đông lạnh, có thể điều khiển nhiệt độ chính xác. (Ảnh: Visityamagata)

Sau mùa đông lạnh giá, những cành cherry nhỏ, yếu được cắt bỏ hoàn toàn. (Ảnh chụp màn hình: Noal Farm)

Chồi non của cây cũng được loại bỏ bớt. (Ảnh chụp màn hình: Noal Farm)

Khi hoa cherry nở (tháng 4 hàng năm), người trồng loại bỏ bớt số lượng hoa, tránh nhiều hoa tập trung trên một nhánh. (Ảnh chụp màn hình: Noal Farm)

Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công và tốn nhiều thời gian. (Ảnh chụp màn hình: Noal Farm)

Cây cherry Sato Nishiki không thể tự thụ phấn nên người trồng nuôi ong mật để tham gia quá trình thụ phấn. (Ảnh chụp màn hình: Noal Farm)

Trái cherry cần khoảng 3 tháng để chín và có thể thu hoạch. (Ảnh chụp màn hình: Noal Farm)

Để trái cherry nhận được ánh sáng ở cả trên và dưới, người nông dân trải tấm bạt phản quang bên dưới. (Ảnh chụp màn hình: Noal Farm)

Mùa thu hoạch anh đào Sato Nishiki là từ giữa đến cuối tháng 6. Khi đó quả chuyển sang màu đỏ đậm và cuống dễ dàng tách rời khỏi cành một cách tự nhiên. Quả lúc này đạt độ ngọt cao nhất và vị chua giảm rõ rệt. (Ảnh: Visit Yamagata)

Công việc thu hái cherry Sato Nishiki được thực hiện bằng tay và phải thật khéo léo để tránh trái bị hư hỏng. (Ảnh: Yamagata)

Mỗi năm, loại cherry đắt đỏ này chỉ cho khoảng 600kg. (Ảnh: Yamagata)