Phát hiện mới về cây hồng sô cô la trồng trên đất cồn ở Cần Thơ, nông dân có thêm nhiều nguồn thu

Hồng sô cô la dễ trồng, ít sâu bệnh, cho trái quanh năm trên đất cồn ở Cần Thơ

Mô hình trồng hồng sô cô la (một số nơi gọi là hồng đen hoặc Black Sapote) của anh Trần Hữu Thắng (48 tuổi) ở cồn Mỹ Phước thuộc xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ được nhiều người biết đến bởi khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế mang lại.

Anh Trần Hữu Thắng trồng hồng sô cô la trên đất cồn Mỹ Phước. Ảnh: H.X

Chủ nhân của mô hình trồng hồng sô cô la nói trên là Trần Hữu Thắng (48 tuổi). Thay vì trồng làm kiểng hoặc trồng xen "ăn cho biết" như nhiều hộ dân khác ở miền Tây, mô hình trồng chuyên canh của anh Thắng đã lên đến 1 ha, với 500 gốc.

Theo anh Thắng, năm 2025, vườn hồng của anh thu hoạch hơn 3 tấn trái. Giá bán tại vườn khoảng 300.000 đồng/kg (năm nay trái chưa tới thời điểm thu hoạch). Như nhiều loại cây trồng khác, càng về sau, năng suất sẽ càng tăng, trước khi cây già cỗi.

Anh Thắng chia sẻ, cách nay 3 năm, anh mua 100 cây giống hồng sô cô la về trồng thử nghiệm trên đất cồn Mỹ Phước. Quá trình theo dõi, anh nhận thấy cây giống mới trồng thích nghi rất tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất cồn Mỹ Phước nên mạnh dạn mở rộng diện tích.

Hồng sô cô la trên đất cồn Mỹ Phước phát triển rất tốt. Ảnh: H.X

"Những khu vực khác không biết như thế nào nhưng ở vùng đất cồn này, cây hồng sô cô la ít sâu bệnh, rất dễ chăm sóc và có khả năng chịu mặn. Do vậy, quá trình trồng gần như không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ bón phân hữu cơ định kỳ để bổ sung dinh dưỡng" - ông Thắng nói.

Ngoài dễ trồng, hồng sô cô la còn nhanh cho trái (chỉ sau từ 8 tháng đến 1 năm sau khi trồng). Từ năm thứ 2 trở đi, cây bắt đầu khai thác ổn định quanh năm.

Trái hồng sô cô la trong giai đoạn lớn có phần vỏ màu xanh, tuy nhiên khi chín chuyển sang vàng nhạt, phần thịt bên trong có màu nâu sẫm đặc trưng. Thịt trái mềm dẻo, vị ngọt thanh, béo nhẹ và thoang thoảng hương vị giống sô cô la, tạo cảm giác mới lạ đối với nhiều người lần đầu thưởng thức.

Khai thác nhiều nguồn thu từ vườn hồng sô cô la

Do nhu cầu trồng hồng sô cô la của người dân địa phương tăng cao, anh Thắng đã nhân giống, cung cấp ra thị trường hơn 1.000 cây, với giá từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/cây (tùy kích cỡ).

Ngoài nguồn thu từ việc bán trái, anh Trần Hữu Thắng còn bán cây giống, làm du lịch. Ảnh: H.X

Theo tính toán, chỉ riêng việc bán trái và cây giống, anh đã thu về khoảng 700 triệu đồng/năm.

Nhận thấy khách du lịch đến cồn Mỹ Phước ngày càng nhiều trong khi sản phẩm hồng sô cô la khi chín có đặc điểm mới lạ, khác hẳn với nhiều loại trái cây ở địa phương nên anh cải tạo khu vườn để phát triển du lịch sinh thái.

Du khách đến tham quan vườn, được chụp ảnh, tìm hiểu quy trình canh tác, thưởng thức hồng chín hoặc trải nghiệm các sản phẩm chế biến như kem, nước ép, sinh tố cùng một số món tráng miệng từ hồng sô cô la.

Hồng sô cô la khi chưa chín. Ảnh: H.X

Hiện nay, ngày nào vườn hồng sô cô la của anh Thắng đều có khách tham quan. Nhiều người khách cho biết, muốn đến vườn trực tiếp thưởng thức sản phẩm mà thời gian qua chỉ thấy giới thiệu trên mạng xã hội.

Với cách làm này, theo anh Thắng rất hiệu quả, bởi không những bán được trái, kinh doanh các sản phẩm chế biến mà còn thuận lợi trong việc bán cây giống hồng sô cô la.