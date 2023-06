Chăn nuôi bên bờ vực phá sản

“Không mặn mà với nuôi heo nữa” Mặc dù giá thịt heo hơi có xu hướng tăng nhưng những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không mặn mà vì bị âm vốn thời gian dài. Theo Sở Công Thương Đồng Nai, thời gian qua giá heo (lợn) hơi liên tục điều chỉnh tăng giá, mỗi đợt tăng thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo hơi tại Đồng Nai hiện có mức cao nhất khu vực Đông Nam bộ, từ 55.000 - 57.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá heo hơi tăng là do nhu cầu tiêu dùng đang trên đà hồi phục trong khi nguồn cung giảm hơn so với trước. Tuy giá heo hơi có xu hướng tăng nhưng chỉ những công ty chăn nuôi và các các trang trại lớn mới còn nguồn cung, còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không còn nhiều bởi đa số đều đã ngừng nuôi, “treo chuồng” sau thời gian dài chăn nuôi lỗ vốn. Bà Lê Thị Thúy (chủ hộ chăn nuôi heo ở huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Cầm cự được vài lứa heo xuất chuồng là âm vốn, càng nuôi càng lỗ nên phải “treo chuồng”. Những hộ chăn nuôi khác cũng lâm vào tình cảnh như tôi, không ai còn mặn mà với chăn nuôi heo nữa”. Ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chăn nuôi - Thú y Đồng Nai cho biết: “Dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục giữ đà tăng trong quý II và quý III/2023 khi nhu cầu thị trường dần ổn định, trong khi nguồn cung heo có thể tiếp tục giảm do người chăn nuôi hạn chế đầu tư vì khó khăn suốt từ đầu năm đến nay. Hiện nay, Đồng Nai cung cấp cho TPHCM và các tỉnh lân cận trung bình gần 5.000 con heo thịt/ngày. Nhóm PV