Giá lợn hơi tăng nhẹ, người chăn nuôi chưa có lãi nên ngại tái đàn

Giá lợn hơi không biến động nhiều

Theo khảo sát, khu vực miền Bắc, mức giao dịch giá lợn hơi thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang; giá thu mua lợn hơi cao nhất khu vực 54.000 đồng/kg tại tỉnh Hưng Yên.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, thị trường cũng lặng sóng, giao dịch trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó ở khu vực phía Nam, giá lợn hơi đứng yên, không đổi so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg

Hiện tại, giá heo hơi Tp.HCM khoảng 51.000 đồng/kg và Bà Rịa-Vũng Tàu là 54.000 đồng. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng.

Tài Chính Doanh Nghiệp dẫn nguồn từ Bộ NN&PTNT, trong tháng 4/2023, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Chăn nuôi lợn trong tháng 4 vẫn gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng, giá bán các loại sản phẩm không ổn định, lợi nhuận của người chăn nuôi đang bị giảm mạnh. Ước tính tổng đàn lợn của cả nước đến thời điểm cuối tháng 4/2023 tăng 3,7% so với cùng thời điểm năm 2022; tổng số gia cầm tăng 2% so với cùng thời điểm năm 2022.

Giá thịt hơi tăng trở lại nhưng người dân vẫn không phấn khởi vì giá thức ăn chăn nuôi còn cao, chưa thể mang lại lợi nhuận. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Giá lợn hơi nhích nhẹ, người chăn nuôi vẫn ngại tái đàn

Sau thời gian giảm liên tục, gần đây, giá lợn hơi trong cả nước tăng nhẹ tuy vậy, nhiều người nuôi lợn chia sẻ, họ vẫn chưa muốn tái đàn lúc này vì lo càng nuôi sẽ càng lỗ.

Vừa qua, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm gặp khó khăn, giá cả một số sản phẩm như thịt gia cầm, thịt lợn bấp bênh, không ổn định, giá thức ăn chăn nuôi giữ ở mức cao, gây tâm lý e ngại trong việc đầu tư mở rộng quy mô đàn. Tuy nhiên, với nỗ lực của bà con nông dân và sự hỗ trợ của các ngành chức năng, kết quả sản xuất chăn nuôi vẫn đạt được mức khá và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt nên đến nay, chưa phát hiện ổ dịch bệnh truyền nhiễm cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên đàn vật nuôi trên phạm vi toàn tỉnh.

Số lượng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh ước tính đến cuối tháng 3/2023 bao gồm: Đàn lợn 475,9 nghìn con, tăng 1,44%; đàn trâu 16,8 nghìn con, giảm 4,0% so cùng thời điểm năm trước; đàn bò 96,1 nghìn con, giảm 0,93%; đàn gia cầm 12,05 nghìn con, tăng 1,93%.

Tính chung ba tháng đầu năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng và các sản phẩm chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng khá. Cụ thể, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong quý I/2023 ước đạt 36.484 tấn, tăng 3% so so với cùng kỳ; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 23.200 tấn, tăng 3,3%; thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 11.620 tấn, tăng 3,31%; sản lượng sữa bò tươi ước đạt 15.350 tấn, tăng 6,6%; trứng gia cầm ước đạt 198,7 triệu quả, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Trao đổi với VTC News, bà Nguyễn Thị Phương, chủ một hộ nuôi ở Hòa Bình tính toán: “Giá lợn hơi phải khoảng 60.000 đồng/kg thì người nuôi mới có lãi. Vài ngày nay giá lợn hơi tăng lên một chút nhưng vẫn còn thấp và không mang tính ổn định. Điều này khiến người chăn nuôi rất phân vân không biết có nên tái đàn hay không, sợ ít ngày nữa giá lại sụt giảm”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Vụ ở thôn 5, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, trước đây trong chuồng gia đình ông lúc nào cũng có hơn 200 con lợn. Trong 3 năm từ cuối 2016 đến gần hết năm 2019, gia đình ông đã mất trắng 1,5 tỷ đồng vì nuôi lợn do dịch bệnh, giá lợn hơi xuống thấp.

Ông Nguyễn Văn Chinh, Quản lý Chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam chia sẻ Dân Việt: Giá lợn hơi tại chợ duy trì ở mức thấp trong khoảng 7 – 8 tháng nay. Yếu tố quan trọng nhất là sức mua của thị trường rất hạn chế. Các cơ sở giết mổ về mua lợn thịt tại chợ đều giảm, chỉ còn 50 – 60% số lượng so với trước.

Theo ông Chinh, những ngày gần đây, giá lợn hơi có dao động, nhưng chỉ tăng 1 – 2 giá nhỏ không đáng kể.

Thông tin trên Chính Phủ, ngành nông nghiệp cũng chỉ ra rằng, phát triển được lĩnh vực trong giai đoạn khó khăn của kinh tế hiện nay cũng cho thấy sứ mệnh của ngành nông nghiệp không chỉ giải quyết vấn đề tăng trưởng mà còn mang tính chất bao trùm cho hàng chục triệu nông dân và cư dân ở nông thôn với hàng chục triệu lao động ở khu vực nông nghiệp, dịch vụ.

"Vai trò của nông nghiệp nằm trong một cấu trúc chung về kinh tế lẫn xã hội. Nhiều khi nếu chúng ta chỉ tiếp cận qua những con số tăng trưởng thì chúng ta không thấy được tác động của ngành với xã hội", Bộ trưởng Lê Minh Hoan phân tích.

