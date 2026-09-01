Chăm dưa như chăm "con mọn", nông dân một xã ở Gia Lai bán vèo vèo, tiền thu đều tay

Trồng loại dưa chăm như "chăm con mọn", nhà màng 1.000m² ở huyện này thuộc tỉnh Bình Định cũ, nay là xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai cho lãi 70 triệu đồng mỗi vụ

Bên trong nhà màng của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân), xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai, những luống dưa lưới đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Nông dân xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đang thu hoạch dưa lưới. Ảnh: QN.

Chị Nguyễn Thị Hiền, 44 tuổi, cúi xuống kiểm tra từng gốc dưa, chỉnh lại những dây cây, tỉ mẩn theo dõi từng trái đang lớn và bắt đầu thu hoạch.

Theo chị Hiền, khoảng 40 ngày đầu kể từ khi xuống giống đến lúc chọn trái là giai đoạn đặc biệt quan trọng. Người trồng phải liên tục tỉa nhánh, thụ phấn, theo dõi cây và lựa chọn những trái đạt yêu cầu.

Công đoạn nào cũng cần sự cẩn thận. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình chăm sóc, thụ phấn hoặc chọn trái cũng có thể ảnh hưởng đến hình dáng và chất lượng dưa sau này. “Chăm dưa phải kỹ như chăm con mọn”, chị Hiền cười.

Chị Nguyễn Thị Hiền dùng kéo cẩn thận cắt từng quả dưa. Ảnh: QN.

Nhà màng được HTX đầu tư khoảng 500 triệu đồng. Khác với trồng ngoài trời, không gian sản xuất được kiểm soát tốt hơn, kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt tự động giúp giảm công chăm sóc, hạn chế sâu bệnh và giữ cho cây phát triển ổn định.

Với diện tích 1.000m², mỗi năm nhà màng có thể sản xuất khoảng 3 vụ. Mỗi vụ HTX xuống giống khoảng 2.000 gốc dưa.

Vườn dưa lưới trĩu quả trong nhà màng. Ảnh: QN.

Dưa thu hoạch đến đâu hết đến đó, bán vèo vèo

Theo anh Thái Thành Việt, thành viên HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, vụ này HTX dự kiến thu khoảng 4,5 tấn dưa lưới.

Dưa được bán tại vườn với giá khoảng 45.000-50.000 đồng/kg. Điều đáng mừng là sản phẩm thu hoạch đến đâu gần như được tiêu thụ hết đến đó.

“Mỗi vụ mô hình có thể mang lại khoản lãi trung bình khoảng 70 triệu đồng. Có khách đặt trước, có người đến mua tại vườn. Nhiều lúc muốn có thêm dưa để bán nhưng không đủ”, anh Việt nói.

Để tạo ra những trái dưa đồng đều, chất lượng, HTX tổ chức sản xuất theo quy trình VietGAP. Phân hữu cơ, chế phẩm sinh học được sử dụng trong quá trình canh tác; các công đoạn đều được ghi chép trong nhật ký sản xuất.

Từ khâu chọn giống, xuống giống, chăm sóc, tỉa nhánh, thụ phấn, chọn trái đến thu hoạch đều được kiểm soát.

Đến ngày thu hoạch, những quả dưa đủ độ chín được cắt khỏi dây, phân loại rồi đưa ra khỏi nhà màng. Những trái đạt yêu cầu có hình dáng tròn đều, vỏ lưới rõ nét, màu sắc đẹp.

Tất bật thu hoạch dưa lưới để bán cho thương lái. Ảnh: QN.

Từ một nhà màng 1.000m², HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân đang thử sức với cách làm nông nghiệp khác: đầu tư công nghệ, kiểm soát quy trình và chăm chút từng trái dưa để tạo ra sản phẩm có chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng.

Ở đó, chuyện trồng dưa không còn chỉ là xuống giống rồi chờ ngày thu hoạch. Mỗi ngày, người trồng phải quan sát từng dây cây, từng trái dưa, đúng như cách chị Hiền ví von, “chăm dưa như chăm con mọn”.

Quả dưa lưới có kích thước lớn. Ảnh: QN.