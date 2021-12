Cây sơn tùng mặt hàng "hot" mùa Giáng sinh năm nay

Những năm trước, khách sang có thể mạnh tay rút ví chi cả chục triệu để mua cây thông nhập ngoại theo đường bay về nước để trang trí mùa giáng sinh thì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu hết khách chơi đều e dè khi rút ví. Thậm chí, thay vì mua thông đắt đỏ giá vài triệu, nhiều người chuyển sang mua cây sơn tùng để về chơi Noel.

Cây sơn tùng hình dáng cây thân gỗ nhỏ, họ cây lá kim, chúng có những cành lá um tùm mọc theo dạng hình tháp. Ở phần dưới của cây thì phình to, thóp ở trên thì nhỏ dần từ gốc lên đến ngọn. Cây có khả năng chịu được ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, chiều cao trung bình của cây đạt khoảng 30cm – 1m.

Thay vì mua thông đắt đỏ giá vài triệu, nhiều người chuyển sang mua cây sơn tùng để về chơi Noel. Ảnh Internet

Đặc biệt vì sơn tùng trông khá giống với cây thông nên thường dùng để trang trí trong dịp Noel. Do được sử dụng phổ biến nên ngày nay vào mỗi dịp Giáng sinh, đối với những nơi có diện tích nhỏ hẹp, mọi người thường sử dụng sơn tùng để thay thế cho các cây thông có kích thước lớn.

Sơn tùng trông khá giống với cây thông nên thường dùng để trang trí trong dịp Noel. Ảnh Internet

Chị Ngân Khánh, chủ một của hàng chuyên cung cấp đồ trang trí Noel ở Thái Thịnh, Hà Nội chia sẻ: "Do ảnh hưởng của dịch nên năm nay không khí mua sắm đồ Giáng sinh cũng trầm hơn. Khách mua thắt chặt chi tiêu, những năm trước nhà mình bán cây thông nhiều, giá thông từ 2 - 3 triệu đồng tới trên dưới chục triệu rất đắt hàng. Năm nay khách mua thông ít lắm dù rằng thông năm này cũng giảm giá nhiều do dịch. Ngược lại, khách chủ yếu chuyển sang mua cây sơn tùng về trang trí".

Giá sơn tùng tại cửa hàng dao động trong khoảng 140.000 đồng tới 230.000 đồng tùy theo size cây. Ảnh Internet.

Chị Khánh cho hay, cây sơn tùng xanh tươi, hình dáng giống với cây thông nên dùng trang trí Noel rất xinh. Hơn nữa so với thông thì sơn tùng có giá thấp hơn, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng nhất là thời dịch bệnh, kinh tế khó khăn như thế này nên hiện sơn tùng đang được xem là hàng hot của mùa Giáng sinh năm nay.

"Giá sơn tùng tại cửa hàng nhà mình dao động trong khoảng 140.000 đồng tới 230.000 đồng tùy theo size cây. Cụ thể với cây nguyên bản chưa trang trí: size cây 40cm - 50cm giá 140k, size cây 60cm -70cm giá 170.000 đồng.

Với cây đã trang trí: size cây 40cm - 50cm giá 200.000 đồng, size cây 60cm - 70cm giá 230.000 đồng. Vì mới đang đầu mùa nên khách mua chưa quá đông. Trung bình mỗi ngày nhà mình bán khoảng 40 đến 45 cây sơn tùng cả nguyên bản và đã trang trí", tiểu thương này cho hay.

Cây sơn tùng được rao bán trên khắp chợ mạng, giá cạnh tranh, nhiều size cây cho khách lựa chọn. Ảnh Internet

Sơn tùng còn có ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho sự ấm no, an lành nên trong dịp Giáng sinh nhiều người mua làm quà tặng bạn bè, người thân thay lời chúc may mắn.

