Ăn buffet thừa 10 lát cá hồi, khách lén giấu dưới vỏ tôm, cái kết gây bức xúc

Bí mật bị lật tẩy: Khách gọi tôm cá ê hề, ăn không hết nhưng lén giấu

Tại nhiều nhà hàng buffet, quy định phạt tiền khi khách để thừa nhiều đồ ăn được đưa ra nhằm tránh lãng phí thực phẩm.

Mới đây, một thực khách có tên Xiao Wu tới nhà hàng Yue Yin Long (Hàng Châu, Trung Quốc) dùng bữa cùng bạn, hai người đã chi tổng cộng 1.346 NDT (4,8 triệu đồng) và gọi 28 miếng sashimi cá hồi. Theo nhận xét của Xiao Wu và bạn, miếng cá quá nạc, ăn không ngon nên cả hai đã bỏ thừa lại 10 miếng. Những món còn lại đều đã ăn hết.

Đến khi bữa ăn gần kết thúc, một nhân viên nhà hàng lục đồ ăn thừa trên bàn và phát hiện những miếng cá hồi bị bỏ lại. Nhà hàng yêu cầu hai thực khách bồi thường vài trăm NDT (100 NDT tương đương 361.000đ) với lý do “lãng phí thức ăn”.

Phía Xiao Wu phản hồi rằng thức ăn bị bỏ lại vì chất lượng không đạt yêu cầu. Cá hồi quá nạc và tôm hùm còn dính đá.

Sau đó, phóng viên đã liên lạc với nhà hàng và được biết, Xiao Wu bắt đầu ăn vào lúc 6:53 tối hôm đó. Thời gian ăn buffet thông thường là hai tiếng, nhưng sau khi người bạn của Xiao Wu rời đi vào lúc 8 giờ, Xiao Wu vẫn ngồi lại dùng bữa đến khoảng 10 rưỡi tối.

Nhà hàng cho biết, Xiao Wu đã gọi một lượng lớn thức ăn, bao gồm 83 con tôm hùm. Nhân viên nhà hàng cũng đã nhắc nhở Xiao Wu trong bữa ăn rằng nếu lãng phí, cô sẽ phải trả tiền theo giá món ăn và cô đã đồng ý ngay lúc đó.

Tuy nhiên, lúc nhân viên dọn bàn vào 10 rưỡi tối, họ nhận thấy còn rất nhiều cá hồi còn nguyên vẹn bị lấp dưới lớp vỏ tôm, cua. Đối với nhà hàng, đây là hành vi lãng phí và che giấu đồ ăn thừa, vốn đã là điều sai ngay từ đầu.

Về số tiền bồi thường, nhân viên nhà hàng giải thích rằng thực khách chỉ được yêu cầu trả theo giá cá hồi thông thường, khoảng 100 NDT (361.000đ). Một phần khoảng hơn mười lát cá hồi thường có giá khoảng 100 NDT.

Tuy nhiên, khách hàng cảm thấy mức giá này không hợp lý và yêu cầu nói chuyện với quản lý cửa hàng. Quản lý đã tan làm và khi quay lại, khách hàng nói rằng cá hồi quá nạc và không muốn ăn. Quản lý sau đó đề nghị sẽ miễn tiền phạt, nhưng hy vọng khách hàng sẽ tránh lãng phí thức ăn trong tương lai.

Kết quả, vị khách này lại khóc trong nhà hàng suốt 15 phút. Quản lý liên tục xin lỗi cô ấy, gần 10 lần và thậm chí còn nói rằng anh ta có thể hỏi người phục vụ đã nhắc nhở cô ấy xin lỗi.