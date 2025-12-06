Cảnh chưa từng có trong vườn cà phê ở Lâm Đồng

Từ ngày 19 đến 23/11, trên địa bàn xã Quảng Phú (Lâm Đồng) xảy ra mưa lớn kéo dài khiến thủy điện Buôn Tua Srah phải xả lũ.

Do nằm ở khu vực đầu nguồn hạ du thủy điện Buôn Tua Srah nên thôn Phú Thuận (xã Quảng Phú) là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt mưa lũ này. Hàng chục héc-ta cà phê đang thu hoạch bị nhấn chìm, dính đầy bùn đất.

Sau khi lũ rút, người dân thôn Phú Thuận không những bị thiệt hại về cây trồng, sản lượng mà còn phải đối mặt với mùa thu hoạch cà phê không thuê được nhân công, cà phê tươi bán không ai mua.

Quả cà phê bị dính bùn đất nên nhân công không nhận hái. Ảnh: Hải Dương

Anh Trương Văn Sỹ (1992), trú thôn Phú Thuận cho biết, gia đình anh trồng hơn 1ha cà phê, trong đợt mưa lũ vừa qua tất cả diện tích đều bị ngâm trong nước, ngoài thiệt hại từ 20 đến 30% sản lượng, nhiều cây cà phê cũng bị chết.

Theo anh Sỹ, đáng lo ngại nhất là sau khi ngâm trong nước nhiều ngày, cây cà phê bị bám đầy bùn đất nên nhân công chê bẩn không chịu hái, gia đình anh buộc phải bơm nước rửa sạch từng cây trước khi gọi nhân công đến thu hoạch.

"Tình trạng nước ngập nhấn chìm cà phê, hoa màu chưa từng xảy ra tại khu vực này. Việc rửa cây cà phê cũng tốn kém. Tuy nhiên, để cứu vãn vụ mùa, chúng tôi buộc phải bơm nước rửa sạch rồi mới thuê nhân công đến thu hoạch", anh Sỹ chia sẻ.

Tương tự, anh Phan Đức Nhàn (thôn Phú Thuận) cũng cho biết, gia đình có 6,5 sào cà phê bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua. Sau khi nước rút, dù cà phê đã chín nhưng do những lớp bùn non bám chặt trên cây khiến gia đình anh không thu hoạch được và bắt buộc phải bơm nước rửa cây.

Người dân phải tưới nước để rửa sạch cây cà phê trước khi thu hoạch.

"Bình thường việc thuê nhân công hái cà phê khoán có giá 1.500 đồng/kg, thế nhưng hiện tại gia đình tôi buộc phải tưới nước rửa cây cà phê, sau đó mới thuê nhân công hái với giá 2.500 đồng/kg. Mỗi lần rửa cây tốn thêm 3 triệu đồng, chưa tính khi rửa cây sẽ làm trái rụng rất nhiều", anh Nhàn nói.

Ngoài gia đình anh Nhàn và anh Sỹ, trong thôn Phú Thuận còn có hàng chục héc-ta cà phê của người dân cũng bị ngâm trong nước, dính đầy bùn đất, đặc biệt nhiều vườn cà phê số cây bị chết rất nhiều.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, ông Ngân Thanh Hải thông tin, do mưa lớn kéo dài khiến thủy điện Buôn Tua Srah phải xả lũ làm nhiều diện tích hoa màu và cây lâu năm đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu.

"Hiện địa phương tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ, đồng thời triển khai các biện pháp giúp người dân khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất. Ngoài ra, địa phương đã làm việc với thủy điện Buôn Tua Srah để xem xét hỗ trợ cho người dân", ông Hải nói.

Theo thống kê, trong đợt lũ lụt vừa qua, xã Quảng Phú có 80ha cà phê và hơn 3ha cây trồng khác tại thôn Phú Thuận và Phú Lợi bị thiệt hại khoảng 75%. Ngoài ra, có hơn 60ha hoa màu khác bị cuốn trôi, mất trắng.

Hình ảnh vườn cà phê ở thôn Phú Thuận bị ngập, dính bùn đất ghi nhận ngày 4/12:

Hàng chục hecta cà phê của người dân bị bám đầy bùn đất sau khi lũ rút.

Một số vườn cà phê do bị ngâm nước nhiều ngày nên cây đã chết.

Anh Trương Văn Sỹ bên vườn cà phê của gia đình, cây bị dính đầy bùn, không thuê được nhân công.

Cà phê tươi dính bùn đất, anh Phan Đức Nhàn rất lo lắng việc đại lý chê không mua.

Do cây cà phê bị bẩn nên nhân công thu hoạch đòi trả công từ 1.500 lên 2.500 đồng/kg.

Người dân phải bơm nước rửa sạch cây cà phê, sau đó mới thuê được nhân công đến thu hoạch.