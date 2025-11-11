Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nước ngoài bán nửa triệu/kg

Một loài cây mọc hoang ở phía Bắc nước ta hóa ra là một "mỏ vàng" mà không nhiều người hay biết.

Loài cây độc đáo nhắc đến ở đây là cây ké hoa đào còn có tên là ké hoa đỏ, thổ đỗ trọng, hồng hài nhi, dã mai hoa, dã miên hoa, dã đào hoa...

Ké hoa đào là một loài thực vật mọc hoang phổ biến ở các vùng núi phía Bắc nước ta. Cây cũng có hoa với sắc hồng rực rỡ giống như hoa đào thông thường, tuy nhiên chiều cao khiêm tốn hơn, chỉ khoảng 1m.

Ké hoa đào là cây mọc hoang ở nhiều nơi. Ảnh minh họa.

Không chỉ có ở Việt Nam, ké hoa đào còn phân bố tại một số quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ. Điều đáng nói, tại xứ người, loài cây này bị coi là "thực vật gây hại". Trước đây, ké hoa đào thường mọc nhiều trên các cánh đồng ở Trung Quốc, chúng thường bị nông dân nhổ bỏ vì sợ rằng chúng cướp mất chất dinh dưỡng của cây trồng.

Thông thường cây mọc hoang ở nhiều nơi, dùng rễ và toàn cây, thu hái vào mùa hạ và mùa thu để làm thuốc, dùng tươi hoặc sấy khô dùng dần.

Điều đáng nói trong Đông y, ké hoa đào có vị ngọt dịu, tính mát, không độc, vào 2 kinh phế và tỳ, có tác dụng trừ phong, lợi thấp, thanh nhiệt, giải độc.

DS. Mai Thu Thủy chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, loại cây này dùng chữa đau nhức, phong thấp, thủy thũng, tiểu tiện khó, khí hư, tiêu hóa kém, bướu giáp… Dùng ngoài chữa vết thương phần mềm, viêm tuyến vú, rắn cắn.

Đáng chú ý tại Ấn Độ, người ta dùng rễ làm thuốc đắp ngoài trị tê thấp. Dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác trong những trường hợp sau:

- Chữa phong thấp, viêm khớp, đau nhức xương: Nguyên liệu rễ ké hoa đào 40-60g, sắc uống.

- Chữa lỵ: ké hoa đào 30g, lá mơ lông 20g, rau sam 20g, cam thảo dây 10g. Sắc uống ngày 1 thang.

- Chữa viêm họng: ké hoa đào 40g, củ rẻ quạt 10g, kim ngân hoa 20g, bồ công anh 12g, cam thảo dây 10g. Sắc uống ngày 1 thang.

- Chữa bướu cổ đơn thuần: ké hoa đào 30g, ké đầu ngựa 20g. Sắc uống trong ngày.

- Chữa rong kinh, rong huyết: rễ ké hoa đào 40g, mần tưới 20g, chỉ thiên 20g, mã đề 20g. Sắc uống.

- Chữa tiêu hóa kém: rễ ké hoa đào tươi 60g rửa sạch, giã nát, lọc bỏ bã, uống trong ngày.

Loại cây dại này trước đây ai để ý đên, nay được săn lùng trong giới dược liệu.

Theo Baijiahao năm 2000 khi giá dược liệu Trung Quốc tăng vọt, ké hoa đào bỗng trở thành cây thuốc được "săn lùng" với giá cao nhất từng lên đến 160 Nhân Dân Tệ (584.000đ)/kg cho loại khô vào thời điểm đó.

Hiện tại, mức giá dao động từ 44 - 68 Nhân Dân Tệ (160.000 - 248.000đ)/kg. Tại Việt Nam, ké hoa đào sấy khô hiện được bán phổ biến với giá khoảng 100.000 - 120.000đ/kg.

Điều đáng nói ở nước ta hay Trung Quốc, ké hoa đào đều được sử dụng như một vị thuốc dân gian với nhiều công dụng quan trọng. Theo y học cổ truyền, ké hoa đào có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ phong, lợi thấp.