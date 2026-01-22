Cận cảnh quy trình ép thứ lá có gai trước chỉ bỏ đi nay "đẻ" ra tiền của nông dân Cần Thơ

Trước đây khi muốn trồng mới, nông dân xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) phá vườn khóm cũ bằng cách xịt thuốc cỏ cho lá cháy khô, sau đó đốt, rồi tiến hành xử lý đất. Quy trình này mất khoảng nửa tháng, tốn chi phí và ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, hiện nay, nông dân có thể bán lá khóm.

Lá khóm từ cây 3 - 4 năm tuổi, dài khoảng 45cm được thu mua tại vườn rồi vận chuyển về xưởng. Thông thường, lá khóm bán tại vườn có giá 1.000 đồng/kg. Một vườn khóm lão có thể cho từ 2,5 - 3 tấn lá/công (1.000m2), giúp nông dân có thêm thu nhập từ 2,5 - 3 triệu đồng.

Lá khóm được đưa vào máy làm dập.

Quy trình "ép" lá khóm bỏ đi thành sợi.

1 trong 5 công đoạn "ép" lá khóm thành sợi thành phẩm.

Hợp tác xã Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Cần Thơ Farm có thể "ép" từ 1,8 - 2 tấn lá khóm/ngày.

Mô hình đang tạo việc làm thường xuyên nhiều lao động địa phương với thu nhập từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày.

Sợi khóm sau khi ép.

Trung bình 60kg lá khóm tươi có thể cho ra 1kg sợi khóm.

Công đoạn xịt rửa, làm sạch sợi khóm.

Sợi khóm được sắp thẳng.

Sợi khóm được đem phơi nắng.

Nếu thời tiết thuận lợi, sợi khóm sẽ khô sau khoảng 24 giờ.

Sợi khóm khô được bán cho doanh nghiệp với giá 160.000 - 170.000 đồng/kg.

Sau khi mua, doanh nghiệp đánh bóng, hoàn thiện thành sợi khóm thành phẩm.

Sợi khóm thành phẩm sẽ phục vụ cho ngành dệt may.