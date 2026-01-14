Ở vùng Đà Bắc của Hòa Bình trước đây, nay là tỉnh Phú Thọ, loại cây cảnh đang hot này bất ngờ trơ trụi

Tỉ mỉ kỹ thuật "ép" cây đào nở hoa đúng vụ Tết

Vùng cao Đà Bắc từ lâu đã khẳng định được thương hiệu với giống đào phai có vẻ đẹp riêng biệt. Nhờ khí hậu đặc trưng của vùng núi cao, đào nơi đây thường có cánh dày, màu hồng phai thanh tao, gốc cây xù xì, rêu phong mang đậm nét hoang sơ của núi rừng. Năm nay, theo đánh giá của các hộ trồng đào, thời tiết cuối năm tương đối thuận lợi, tạo điều kiện tốt cho cây đào tích lũy dinh dưỡng và phân hóa mầm hoa.

Tại các nhà vườn ở xã Đà Bắc, thời điểm này đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân miệt mài bên những gốc đào. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và am hiểu đặc tính sinh trưởng của cây. Tại vườn đào Thanh Tú, một trong những cơ sở lớn tại địa phương, hàng chục nhân công đang khẩn trương tuốt lá cho hơn 100 gốc đào cổ thụ.

Các nhà vườn tại xã Đà Bắc tập trung tuốt lá, tỉa cành chuẩn bị cho vụ đào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phạm Hoài.

Anh Trần Thiên Tú, chủ vườn đào cho hay, trong nghề trồng đào Tết, công đoạn tuốt lá được xem là "chìa khóa" quyết định sự thành bại của cả vụ. Để hoa nở đúng vào những ngày Tết, nhà vườn phải tính toán thời điểm tuốt lá dựa trên diễn biến thời tiết. Năm nay, việc tuốt lá được thực hiện trước Tết khoảng 60 ngày.

"Chúng tôi phải thực hiện thủ công bằng tay, tuốt từng lá một để tránh làm tổn thương đến nụ hoa đang hình thành. Nếu tuốt bằng máy hoặc làm ẩu, nụ sẽ bị rụng hoặc hoa khi nở sẽ không đạt chất lượng", anh Tú cho biết.

Những gốc đào sau khi được tuốt lá, tỉa cành tại một nhà vưởn trên địa bàn xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Phạm Hoài.

Cũng theo các nhà vườn có kinh nghiệm, để đào có thế đẹp, hoa bền và sinh trưởng tốt, người trồng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật theo từng thời điểm. Sau lần cắt dăm cuối vào đầu tháng 7 âm lịch, cây được bón lân nhằm giúp dăm mập, thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa. Sang tháng 8 âm lịch, tiến hành hãm sinh trưởng bằng thuốc điều hòa để cây dừng phát triển, tập trung làm nụ. Trước Tết từ 50 – 60 ngày, tùy kích thước nụ và diễn biến thời tiết, người trồng sẽ vặt lá để cây tập trung dinh dưỡng nuôi hoa.

Hiện nay, phân khúc giá của đào Đà Bắc rất đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Những cành đào nhỏ có giá vài trăm nghìn đồng, nhưng với những gốc đào cổ thụ, thế cây độc đáo, giá bán có thể dao động tới hàng chục triệu đồng. Nhờ thời tiết ấm áp, chất lượng hoa năm nay dự báo sẽ vượt trội hơn so với vụ trước.

Vùng trồng đào diện tích

Không còn là loại cây trồng tự phát hay phục vụ nhu cầu tại chỗ, cây đào tại xã vùng cao Đà Bắc đang dần trở thành cây kinh tế mũi nhọn.

Những năm gần đây, địa phương đã hình thành vùng trồng đào tập trung với hơn 20 nhà vườn quy mô lớn, tổng diện tích hiện có trên 5 ha với khoảng 5.000 gốc đào các loại như: đào phai, bích đào và đào bạch.

Chuyển biến rõ nét nhất chính là tư duy làm kinh tế của người nông dân. Thay vì chờ thương lái đến tận vườn, các chủ vườn đã chủ động nghiên cứu thị hiếu, tạo các thế cây phù hợp với không gian văn phòng, công sở như dáng huyền, dáng long, dáng thông.

Với quy mô hơn 5 ha và khoảng 5.000 gốc đào các loại, xã vùng cao Đà Bắc đang dần hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Ảnh: Phạm Hoài.

Anh Đỗ Văn Thịnh, một chủ vườn tại địa phương cho hay, khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, nhu cầu chơi đào phai vùng cao tăng mạnh.

Để bắt kịp xu thế, gia đình anh không chỉ bán mà còn phát triển mạnh dịch vụ cho thuê đào chơi Tết với mức giá từ 1 - 5 triệu đồng/gốc. Dịch vụ này bao gồm cả khâu vận chuyển và thu hồi cây sau Tết để chăm sóc cho vụ sau, giúp người chơi tiết kiệm chi phí mà vẫn có cây đẹp.

Việc ứng dụng công nghệ số vào tiêu thụ nông sản cũng được người dân vùng cao nhạy bén áp dụng. Hình ảnh những gốc đào đang chờ bung nụ được cập nhật thường xuyên trên Facebook, Zalo hay TikTok, giúp kết nối trực tiếp nhà vườn với khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nhiều đơn hàng đã được chốt sớm ngay từ khi lá đào còn chưa tuốt hết.

Thương lái sử dụng xe tải chuyên dụng thu mua đào tận vườn. Ảnh: Phạm Hoài.

Ông Đào Đức Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc cho biết, mô hình trồng đào đang phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Để vụ đào Tết Nguyên đán Bính Ngọ đạt kết quả, địa phương đề nghị các nhà vườn chủ động theo dõi thời tiết, áp dụng kỹ thuật phù hợp để hoa nở đúng dịp; đồng thời tăng cường quảng bá, mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Sự tất bật của người trồng đào những ngày này không chỉ là lo toan cho một vụ mùa, mà còn chứa đựng hy vọng về một cái Tết Bính Ngọ ấm no, khi những cánh đào phai Đà Bắc khoe sắc trong mỗi gia đình trên khắp mọi miền đất nước.