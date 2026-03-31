Những 'thủ phạm' khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt khó ngờ

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Trần Trọng Thân - Nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định cho biết, khi hóa đơn tiền điện tăng, phần lớn các gia đình lập tức nghĩ đến điều hòa. Điều này không sai, bởi đây là thiết bị công suất lớn. Tuy nhiên, điều hòa thường chỉ hoạt động theo thời điểm, có thể kiểm soát được.

Trong khi đó, nhiều thiết bị khác tuy công suất nhỏ nhưng hoạt động liên tục hoặc ở chế độ chờ (standby), khiến lượng điện tiêu thụ cộng dồn không hề nhỏ.

Các thiết bị ở chế đồ chờ sẽ vẫn âm thầm tiêu thụ điện. Ảnh minh họa.

Theo ông Trần Trọng Thân, dưới đây là những "kẻ ngốn điện thầm lặng":

1. Tủ lạnh – chạy 24/7

Tủ lạnh là thiết bị gần như không bao giờ tắt. Nếu sử dụng loại cũ, gioăng cửa kém kín hoặc đặt nhiệt độ không hợp lý, mức tiêu thụ điện có thể tăng đáng kể.

2. Bình nóng lạnh – bật cả ngày vì "tiện"

Không ít gia đình giữ thói quen bật bình nóng lạnh liên tục. Việc này khiến thiết bị phải duy trì nhiệt độ thường xuyên, tiêu hao điện năng lớn hơn nhiều so với việc bật theo nhu cầu.

3. Thiết bị ở chế độ chờ (standby)

Tivi, đầu thu, máy tính, lò vi sóng… dù đã tắt bằng điều khiển nhưng vẫn cắm điện nên tiếp tục âm thầm tiêu thụ điện. Mỗi thiết bị chỉ dùng một lượng nhỏ, nhưng cộng dồn cả nhà lại có thể chiếm phần đáng kể trong hóa đơn điện mỗi tháng.

4. Bộ phát Wi-Fi, camera, thiết bị thông minh

Những thiết bị này thường hoạt động 24/24. Với xu hướng nhà thông minh ngày càng phổ biến, tổng lượng điện tiêu thụ từ nhóm này đang tăng lên rõ rệt.

5. Nồi cơm điện, ấm siêu tốc – dùng sai cách

Việc giữ chế độ "hâm nóng" quá lâu hoặc đun nước nhiều lần trong ngày cũng khiến điện năng bị lãng phí đáng kể.

Theo ông Trần Trọng Thân, điểm chung của các thiết bị nêu trên là: Công suất không quá lớn, hoạt động quen thuộc mỗi ngày, không gây cảm giác "đang tiêu tốn điện". Chính vì vậy, người dùng thường đánh giá thấp mức tiêu thụ, trong khi tổng lượng điện lại tăng dần theo thời gian.

Ông Trần Trọng Thân lưu ý, để giảm chi phí tiền điện, các gia đình cần áp dụng các cách sau:

Tắt hoàn toàn thiết bị thay vì để chế độ chờ

Chỉ bật bình nóng lạnh khi cần

Kiểm tra, bảo dưỡng tủ lạnh định kỳ

Hạn chế thói quen "Cứ cắm điện để đó cho tiện"

Theo dõi hóa đơn tiền điện để phát hiện bất thường