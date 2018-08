Buôn lậu nườm nượp ở vùng biên

Gian nan xử phạt và vận động chuyển nghề Ông Võ Nguyên Nam, Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh An Giang, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng thuốc lá điếu nhập lậu tăng khoảng 27% so với cùng kỳ. Gần 695.000 gói thuốc lá các loại nhập lậu đã bị thu giữ. Lượng đường cát Thái Lan nhập lậu là hơn 161 tấn, giảm hơn 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban Chỉ đạo 389 An Giang do Chi cục QLTT làm đầu mối thu gom, tiêu hủy 3 đợt hơn 820.000 gói thuốc lá lậu. Ngoài ra, Công an tỉnh An Giang đã khoanh vùng, lập danh sách 527 đối tượng và 65 tụ điểm ở các địa phương trọng điểm về buôn lậu để giáo dục, răn đe hoặc vận động đổi nghề. "Hiện nay, mức xử phạt đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá rất cao, có tính răn đe. Tuy nhiên, áp dụng đối với đối tượng là dân nghèo thì rất khó vì họ đi "đai" hàng thuê sống qua ngày chứ không có thu nhập hay tài sản gì cả. Họ cũng rất dễ bị các đầu nậu lợi dụng để tiếp tay vận chuyển hàng lậu và sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ" - ông Nam cho biết.