Nông dân bán đàn lợn lỗ gần nửa tỷ đồng, ở chợ thịt lợn có loại vẫn 190 nghìn/kg

“Hôm nay, giá lợn xuất chuồng nhích lên mức 48.000 đồng/kg nhưng vẫn lỗ nặng”, ông Bắc - chủ trang trại chăn nuôi lợn ở Sơn La nói.

Ông nhớ tầm này năm ngoái, giá lợn hơi dao động từ 60.000-64.000 đồng/kg, hàng tiêu thụ khá tốt bởi vào mùa cao điểm cuối năm. Nhưng năm nay thì ngược lại, giá cứ giảm dần đều.

Cách đây 3 ngày, giá lợn hơi xuất chuồng chỉ ở mức 46.000-47.000 đồng/kg. Ông Bắc xuất bán đàn lợn 800 con với giá 47.000 đồng/kg, lỗ khoảng 600.000 đồng mỗi con.

“Tính ra, một lứa lợn vất vả chăm nuôi mấy tháng trời, đến ngày xuất bán lỗ ngay 480 triệu đồng”, ông buồn rầu nói và cho biết, mức lỗ này còn nhẹ hơn các hộ chăn nuôi. Bởi trang trại của gia đình ông tự chủ được con giống.

Giá lợn hơi xuất chuồng giảm mạnh, người chăn nuôi lỗ nặng. Ảnh: VS

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thừa nhận, với mức giá lợn hơi xuất chuồng dao động từ 46.000-49.000 đồng/kg như hiện nay, không chỉ nông dân mà ngay cả các doanh nghiệp chăn nuôi cũng thua lỗ.

Về lý thuyết, để có lợn xuất chuồng thời điểm này, người chăn nuôi phải mua con giống với giá 2,8-3 triệu đồng/con lợn 10kg. Cộng thêm tiền thức ăn và chi phí chăn nuôi khác, giá thành sản xuất ở mức 60.000 đồng/kg. Con số này được tính toán cho các trang trại có tỷ lệ hao hụt thấp. Thế nên, khi phải bán giá lợn hơi dưới 50.000 đồng/kg, người nông dân lỗ hơn 1 triệu đồng mỗi con lợn.

Còn với các trang trại tự chủ được con giống, mức lỗ nhẹ hơn, khoảng 500.000-600.000 đồng/con.

Về nguyên nhân giá lợn hơi giảm sâu, ông Đoán cho hay là do dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lũ kéo dài gây ngập lụt nặng ở nhiều địa phương buộc nông dân và những thương lái “nuôi lợn gột” phải bán chạy đàn nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Chưa kể, nhiều doanh nghiệp đã tăng mạnh nhập khẩu thịt lợn. Bởi họ nhận định thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung khi có đến hơn 1 triệu con lợn phải tiêu hủy vì dịch bệnh.

Từ đó có thể thấy, thị trường đang chịu áp lực kép từ nguồn cung trong nước dư thừa và lượng thịt nhập khẩu tăng đột biến trong bối cảnh sức tiêu thụ khá thấp. Thế nên, giá lợn hơi xuất chuồng giảm sâu, người chăn nuôi lỗ nặng, ông nhấn mạnh.

Giá thịt lợn ngoài chợ vẫn đắt đỏ bất chấp giá lợn hơi xuất chuồng giảm về mức rất thấp. Ảnh: TA

Trái ngược với đà giảm giá của lợn hơi, tại các chợ ở Hà Nội, giá thịt lợn vẫn neo ở mức cao. Đơn cử, tại chợ Đại Từ, giá thịt ba chỉ dao động từ 140.000-150.000 đồng/kg; nạc thăn 140.000 đồng/kg; thịt vai, chân giò, mông sấn 130.000 đồng/kg; sườn thăn 170.000 đồng/kg; sườn non 190.000 đồng/kg.

Tại các chợ chung cư online, sườn thăn giá 180.000 đồng/kg, nạc vai giòn giá 160.000 đồng/kg, chân giò giá 175.000 đồng/kg, thịt vai và mông sấn có giá 145.000 đồng/kg.

Một tiểu thương tại chợ Đại Từ thừa nhận, giá thịt lợn rất khó giảm bởi mọi chi phí hiện đã thiết lập mặt bằng giá mới. Chưa kể, gần đây thịt lợn tiêu thụ rất chậm, ngày trước bán được 1,5 con lợn móc hàm, giờ chỉ bán được hơn nửa con.

“Lượng thịt bán ra thấp, nếu lại giảm giá thì không đủ chi phí thuê sạp chợ, tiền công đi lại”, tiểu thương này chia sẻ.